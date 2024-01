Turner Construction Company, filial americana de la constructora española ACS, celebró con Promethean Builders, socio de la empresa conjunta, la culminación de la transformación de One Times Square en la ciudad de Nueva York. Funcionarios y equipos locales asistieron al evento, junto con el propietario del edificio, Jamestown, para conmemorar la ocasión.

One Times Square es una emblemática torre de 26 pisos ubicada en el corazón de Times Square, reconocida por ser el epicentro de la celebración del baile de Nochevieja.

El proyecto abarcará la implementación de nueva infraestructura en el edificio, la incorporación de dos ascensores exteriores de vidrio, la instalación de nueva señalización y la creación de una plataforma de observación exterior que ofrecerá una vista cercana del baile de Nochevieja y una panorámica elevada de Times Square. Además, se integrará un elemento luminoso en forma de cinta para visualmente conectar la plataforma de observación con el nivel del suelo.

El proyecto de Turner en Nueva York

El proyecto tiene como objetivo obtener la certificación LEED Gold del Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos (US Green Building Council) y destaca como un proyecto emblemático de Empleo No Tradicional para Mujeres (NEW, por sus siglas en inglés).

NEW se dedica a preparar, capacitar y ubicar a mujeres en carreras vinculadas a oficios calificados en construcción, servicios públicos y mantenimiento, contribuyendo así a su independencia económica y asegurando un futuro estable para ellas y sus familias. La ejecución del proyecto está a cargo de una ejecutiva de Jamestown, la entidad propietaria, promotora, administradora y operadora del edificio.

La importancia de este programa radica en que sirve para la promoción de la igualdad de oportunidades y la diversidad en sectores tradicionalmente dominados por hombres. Al proporcionar formación y oportunidades laborales en estos campos, se derriban barreras de género, se empodera a las mujeres económicamente y se fomenta la inclusión en industrias donde históricamente han sido subrepresentadas.

Además, esto contribuye a superar estereotipos de género, promoviendo la idea de que las mujeres pueden desempeñar roles clave en áreas técnicas y de construcción. La diversificación de la fuerza laboral no solo beneficia a las mujeres individualmente, sino que también enriquece la industria al incorporar una gama más amplia de habilidades, perspectivas y talentos. En última instancia, este enfoque ayuda a construir una sociedad más equitativa y resiliente.

«Estamos encantados de alcanzar este hito», afirmó Bert Rahm, vicepresidente y director general de Turner Construction Company. «Esta revitalización creará un nuevo destino en el corazón de Times Square que incluye un museo dedicado a contar la historia del edificio y de la víspera de Año Nuevo en el contexto de Times Square, experiencias de marca inmersivas y otras experiencias centradas en los visitantes. Queremos agradecer a Jamestown, Promethean Builders, el equipo de diseño y los trabajadores comerciales que trabajaron tan duro para hacer esto posible».

La remodelación del edificio de 36 metros de altura y con una antigüedad de 119 años se completará en 2025.

Times Square, en Nueva York, se erige como un epicentro emblemático que trasciende su condición de intersección urbana. Este icónico distrito, rebosante de luces deslumbrantes, vallas publicitarias gigantes y una energía vibrante, personifica el pulso frenético de la Gran Manzana.

El lugar es un reconocido como el epicentro de los espectáculos, teatros de renombre mundial y eventos culturales, Times Square se erige como un símbolo de la diversidad, la innovación y la intensidad que caracterizan a Nueva York. La plaza, además, cobra relevancia internacional al albergar la famosa celebración de Año Nuevo, consolidándose como un punto de encuentro global y un referente cultural inigualable.

La celebración de Año Nuevo en Times Square es uno de los eventos más emblemáticos del mundo. Cada año, multitudes se congregan en esta famosa intersección para presenciar la caída de la icónica esfera de cristal en la víspera de Año Nuevo.

La esfera, decorada con miles de cristales y luces LED, desciende desde la cima de One Times Square para marcar la llegada del nuevo año cuando el reloj marca la medianoche. Esta tradición comenzó en 1907 y ha evolucionado a lo largo de los años, convirtiéndose en un evento global transmitido por televisión. La celebración también incluye actuaciones en vivo, música y fuegos artificiales, creando un ambiente festivo y de celebración para dar la bienvenida al año nuevo.