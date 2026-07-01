Mientras el Ejecutivo insiste en una agenda hiperreguladora y un incremento constante de la presión fiscal, los datos reales de la economía demuestran que España sigue manteniéndose en pie gracias al turismo.

El último informe del Smart Observatory para la temporada verano-otoño de 2026 confirma que el sector turístico es una industria clave para el país. La iniciativa privada y la inversión hotelera premium sirven como motores de financiación de la balanza comercial.

En este sentido, y en lo que le corresponde al Gobierno, el sector turístico denuncia la excesiva imposición de trabas y tasas a una actividad que, en la práctica, genera la riqueza con la que luego se financia el resto del Estado.

El informe sitúa el índice Smart Observatory en 1,03 para el verano de 2026,confirmando un escenario de estabilidad y crecimiento para la actividad hotelera durante los próximos meses.

El turismo internacional sigue siendo el auténtico pulmón del crecimiento, registrando un incremento del 2,5% entre abril y mayo. Sin embargo, el verdadero éxito radica en la estrategia de reposicionamiento: la oferta de hoteles de 5 estrellas ha crecido un 6%, lo que ha permitido un aumento generalizado de las tarifas medias (ADR) y de la rentabilidad del sector.

El dinamismo del sector es tal que sostiene las previsiones de empleo a medio plazo, proyectando situar la tasa de desempleo por debajo del 10% para 2027.

El mercado norteamericano se ha disparado un impresionante 30%, atraído por el turismo de naturaleza y la gastronomía, mientras que Europa del Este refuerza su apuesta por España con un repunte del 9%. Incluso el canal directo de venta hotelera registra ingresos un 19% superiores a la temporada pasada.

Asimismo, el informe destaca la consolidación de una oferta cada vez más orientada a la calidad y adaptada a las nuevas demandas del viajero.

Entre los mercados con mejor comportamiento destacan los países del Este de Europa (+9%), Países Bajos (+6,8%) y Estados Unidos (+6,6%), al tiempo que se aprecia una recuperación del mercado alemán (+2,4%).

El análisis del sentimiento del viajero refleja también una evolución favorable. La percepción internacional sobre España mejora respecto al año anterior y se sitúa en niveles muy positivos, reforzada por el creciente interés por productos turísticos vinculados a la naturaleza y la gastronomía, que siguen ganando protagonismo dentro de la oferta española.

Por su parte, la intención de viaje hacia España se mantiene estable en los mercados europeos, mientras Norteamérica continúa mostrando un especial dinamismo en el interés por viajar a nuestro país.

El informe apunta, además, a una moderación en algunos mercados emergentes tras varios ejercicios de fuerte crecimiento. Las previsiones para la temporada estival continúan apoyándose en una sólida conectividad aérea. Según el estudio, las conexiones con España crecerán un 6,1% entre julio y septiembre, impulsadas especialmente por Italia (+10,8%), Reino Unido (+7,7%) y el conjunto de mercados internacionales (+11,4%).

En cuanto a la cartera de reservas, el informe observa una ligera moderación de la ocupación prevista para verano respecto a los elevados niveles registrados en 2025. No obstante, el canal directo mantiene un comportamiento muy positivo, con unos ingresos un 19% superiores a los del año anterior.

El sector señala a AENA

Sin embargo, el éxito del turismo se produce según el sector «a pesar» de la gestión gubernamental, no gracias a ella. Mientras las empresas hoteleras y las aerolíneas cumplen con su parte con crecimientos en volumen de vuelos de Iberia y Air Europa cercanos al 9% en verano, la infraestructura pública gestionada por AENA se desploma.

La situación en las fronteras y controles aeroportuarios se define internamente como un «caos sangrante». Las reuniones entre AENA y la Policía Nacional reflejan una realidad preocupante: falta de medios policiales crónica en los aeropuertos y una alarmante priorización del espacio comercial sobre el operativo.

El sector critica que se condene a los pasajeros a largas horas de espera en pasillos de «metros cuadrados enanos», mientras se destinan superficies gigantescas al Duty Free y la venta de alcohol, por donde transitan millones de menores.

La respuesta de los gestores públicos ante el colapso ha sido, de forma sistemática culpar a los turoperadores. La inacción es de tal calibre que desde el propio sector se ha instado formalmente a los altos cargos de AENA a que «bajen del cielo» y miren la realidad de las pistas y terminales.