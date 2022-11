Alfredo García, más conocido como Operador Nuclear en sus redes sociales, es un ingeniero que trabaja en el sector nuclear y conoce a la perfección cómo funciona este tipo de energía que el propio Gobierno de España quiere desmantelar a medio plazo. Licenciado en Comunicación Audiovisual y Telecomunicaciones, Alfredo decidió empezar a divulgar a través de sus perfiles en redes sociales. Esta aventura le ha llevado a convertirse en un verdadero influencer de la energía gracias a sus tesis en favor de la nuclear. Su conocimiento sobre el sector energético le ha llevado a escribir dos libros sobre este asunto, el último se titula Geoestrategía de la bombilla y acaba de llegar a las librerías para contar la apasionante histórica de cómo el mercado energético influye en la geopolítica internacional. OKDIARIO ha querido contar con él para desmontar la transición energética que prepara el Ejecutivo en la que se está tratando de prescindir de las nucleares y apostar por las renovables. Sin embargo, nada es la panacea y Operador Nuclear nos lo explica.

PREGUNTA.-¿De qué trata Geoestrategia de la bombilla, un libro en el que intenta explicar un poco la geopolítica mundial a través de la energía?

RESPUESTA.- Pues sí, es un intento de intentar entender yo mismo cómo funciona la energía a nivel global, qué es lo que está pasando ahora mismo con la energía y al mismo tiempo hacia dónde vamos.

P.- Dos de los actores principales en cuanto a energía y en cuanto a geopolítica son China y Rusia. A menudo oímos al Gobierno decir que la crisis energética es por culpa de Putin. ¿Es así?

R.- La invasión de Ucrania lo que ha hecho ha sido catalizar lo que ya estaba pasando. Es decir, todos los problemas no tienen que ver con esta invasión. Realmente ya veníamos con una serie de problemas, ya veníamos con una transición energética que no había llegado a arrancar.

P.- En el pasado, España tuvo una moratoria nuclear. ¿Cómo ha influido en la crisis energética que hemos vivido durante los últimos meses en los que el precio de la luz pulverizaba récords?

R.- Pues podría haber mitigado en gran parte esta crisis. Se cancelaron cinco proyectos, cinco reactores, algunos de ellos ya estaba al 100% de construcción. Prácticamente, no habríamos necesitado quemar gas natural para producir electricidad.

P.- El Gobierno se empeña en seguir desactivando la energía nuclear. ¿Qué opina de esto?

R.- Creo que es un tema puramente ideológico. Hay quien convierte esa ideología en algo místico, pero en el fondo es simplemente que creo que, en mi opinión, creen que les va a dar votos estar en contra de la energía nuclear porque se han dado históricamente. Pero creo que se están equivocando y que al mismo tiempo ya hay voces dentro de la izquierda y dentro del PSOE que me dicen que cada vez hay más gente que se está replanteando esa idea. Sin ir más lejos, el propio Felipe González, el autor de la moratoria nuclear. Yo no sé si es cosa de la edad o un poco de lucidez, pero se ha replanteado el cierre de las centrales nucleares.

P.- ¿No es comprensible que nuestros países vecinos, por ejemplo Francia, estén abriendo reactores nucleares y, sin embargo, nosotros queramos cerrarlos?

R.- Bueno, es que estamos siendo prácticamente una rara avis en el mundo.

P.- ¿Qué pasa si llegamos a 2035 y no tenemos energía nuclear en España?

R.- Pues que usaremos más gas. La apuesta de España debería ser por nuclear y renovables con una mayor proporción de renovables. Sus inconvenientes son, por ejemplo, la variabilidad. Pero hay otra cosa que no se suele hablar nunca, que es de la minería necesaria para construir todas esas infraestructuras renovables, que además tienen una fecha de caducidad.

P.- ¿Cómo definiría en tres adjetivos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno?

R.- Pues mira, yo creo que es un suicidio colectivo. Te lo digo en tres palabras es un suicidio energético colectivo. Nos está diciendo que cuando no haya viento o sol quemaremos más gas natural.

P.- Al quemar más gas natural no podremos cumplir con los objetivos climáticos…

R.- Evidentemente. Pero es que no sólo por eso, es decir, habrá más emisiones de gases de efecto invernadero, habrá más polución atmosférica que causa siete millones de muertes cada año. Además, nos hace depender de socios no muy fiables desde el punto de vista económico como Argelia con el gas y Rusia. Es un suicidio.

P.- ¿Qué le parece la gestión de Teresa Ribera al frente del ministerio?

R.- Me parece que es una gestión ideológica y creo que no está haciendo una gestión adecuada desde el punto de vista medioambiental respecto al uso de la energía nuclear. Creo que en ese sentido se está equivocando. El Gobierno no está escuchando a la ciencia. Si seguimos operando en los reactores actuales, seguimos apostando por las renovables y nos planteamos construir algunos reactores nucleares o facilitar la construcción podríamos dejar de consumir gas natural para producir electricidad, entonces podríamos ser uno de los países más descarbonizados del mundo.