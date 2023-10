La subida de precios de la vivienda no se detiene en España. Tan sólo en agosto, el valor de las casas ha aumentado un 7,2% en términos interanuales. La cantidad que cuesta comprar un inmueble ha llegado a los 2.004 euros por metro cuadrado de media. En este contexto, muchas personas están interesadas en conocer cuánto pueden ganar en el caso de vender su piso. Para ello, algunos portales web ofrecen opciones gratuitas para tasar las propiedades.

Eso sí, la valoración online gratuita no sustituye la tasación oficial. Para poder realizar este procedimiento es necesario que acudas a una Sociedad de Tasación con una homologación y supervisión por parte del Banco de España. Sin embargo, esto no significa que no existen herramientas útiles y fiables.

Tasar gratis tu vivienda

Portales como Idealista ponen a disposición de sus usuarios un método para conocer de forma gratuita el precio de tu vivienda. La valoración es una aproximación que ofrece un dato máximo y otro mínimo teniendo en cuenta los inmuebles de la zona y las características de la casa. La herramienta puede utilizarse para conocer tanto la cantidad que puedes obtener con la venta como la que puedes recibir si decides poner tu propiedad en alquiler.

El valor estimado del inmueble se realiza con datos oficiales de catastro. Además, Idealista aplica un algoritmo propio que le ayuda en la tarea. El portal advierte de que «en ningún caso podrá ser considerado una tasación oficial» y que no «sustituye a una valoración realizada por un profesional». Aún así, el método es utilizado tanto por entidades públicas como bancarias. Subida de precios de la vivienda Las principales entidades financieras prevén que la subida de precios de la vivienda continúe, tal y como publicó OKDIARIO el pasado sábado. En concreto, CaixaBank y Bankinter auguran aumentos del 2% en el coste de los inmuebles en 2023. La empresa catalana pronostica que el valor de tasación puede llegar a subir un 2,9% este año. De hecho, 35 de las 50 provincias españolas registraron en agosto precios superiores a los del mes anterior. Entre ellas, los aumentos más acusados fueron los siguientes: Guipúzcoa : +2%

: +2% Santa Cruz de Tenerife : +1,9%

: +1,9% Huesca : +1,9%

: +1,9% Albacete : +1,7%

: +1,7% Málaga : +1,3%

: +1,3% Almería y Huelva: +1,2% En definitiva, la variación de los precios provoca que sea un buen momento para realizar un seguimiento del valor de tu vivienda. Es probable que tu casa valga más ahora. Por tanto, hacer uso de estas herramientas orientativas gratuitas online puede servirte para saber si es el mejor momento para vender o alquilar tu inmueble.