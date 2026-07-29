Telefónica eleva un 1,7% sus ingresos hasta junio, reduce la deuda y confirma el dividendo

Telefónica ha elevado sus ingresos en el primer semestre del año un 1,7%, hasta 16.392 millones de euros, y ha mejorado el ebitda ajustado un 3,8%, hasta registrar 5.768 millones de euros, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos resultados permiten a Telefónica confirmar el pago en efectivo de un dividendo de 0,15 euros por acción con cargo a 2026 -pagadero en junio de 2027-.

Telefónica ha reducido la deuda financiera neta, que se ha situado en junio en los 25.278 millones de euros, un 8,4% menos que un año antes, y la ratio de endeudamiento ha bajado hasta las 2,68 veces, por debajo de las 2,72 veces del cierre de marzo de 2026 y de las 2,78 veces de finales de 2025.

En la primera mitad del año, las pérdidas de Telefónica se han reducido hasta los 338 millones de euros, un 75% menos que en el mismo periodo de 2025. Las pérdidas incluyen un impacto de 1.001 millones por la desinversión en Chile, y la provisión para la reestructuración de Telefónica Alemania en el segundo trimestre antes mencionada. El beneficio neto ajustado por operaciones continuadas ha ascendido a 954 millones, un 21% menos que el primer semestre de 2025.

La compañía ha cerrado entre abril y junio su tercer trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo en todos los principales indicadores financieros, tanto a tasa de cambio real como constante.

La ejecución del plan estratégico Transform & Grow ha permitido a la compañía revisar al alza el objetivo para 2026 del crecimiento del flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL ajustado) desde por encima del 2% a por encima del 3%, una mejora de un punto porcentual.

En el resto de las metas financieras, la compañía también se sitúa en la senda para cumplirlas. Consisten en un crecimiento de los ingresos y del ebitda ajustado del 1,5%-2,5% interanual y una ratio de inversión sobre ingresos de en torno al 12%. La previsión se combina con un flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones de euros y una reducción del apalancamiento objetivo en 2028 de 2,5 veces ebitda.

Marc Murtra, presidente de la compañía, ha señalado que «el segundo trimestre del año ha sido otro más de consecución y ejecución de nuestra estrategia. Seguimos desplegando nuestro plan Transform & Grow, que está dando los resultados esperados. Estamos implementando una gestión ambiciosa, rigurosa y eficaz que nos lleva a revisar al alza el objetivo de 2026 de OpCFaL ajustado. Este es quizás el parámetro más importante en una empresa de telecomunicaciones, ya que refleja el funcionamiento del negocio core. El resto de las métricas operativas y financieras están en línea para cumplir nuestros objetivos de 2026».

Los mercados de España y Brasil han permitido a Telefónica presentar estos resultados. Telefónica España ha acelerado su crecimiento con unos ingresos trimestrales de 3.279 millones (+2,9%) y un ebitda ajustado de 1.151 millones (+2,3%). En el segundo trimestre, el ingreso medio por cliente (ARPU) se ha situado en los 91,1 euros y la tasa de abandono -churn- se ha mantenido en el mínimo histórico del 0,7%. Además, la base de accesos con contrato móvil se ha afianzado por encima de los 16 millones y las líneas IoT han aumentado hasta los 25,82 millones, un 197,9% más que en junio de 2025.

Por su parte, Telefónica Brasil ha acabado junio con un récord de casi 119 millones de accesos y con la oferta convergente Vivo Total llegando a los 3,8 millones de clientes, un 29% más que hace un año. En el segundo trimestre, los ingresos han acelerado su crecimiento por encima de la inflación y han alcanzado los 2.684 millones, un 17,8% más en tasa de cambio real (7,6% más en constante).

Alemania y Reino Unido son los otros dos mercados clave para Telefónica. Alemania, que ha registrado caídas en los ingresos y el ebitda ajustado tanto en el segundo trimestre como en la primera mitad del año, ha obtenido una ganancia neta de 30.000 altas de contrato móvil y ha lanzado su nueva oferta convergente O2 Mobile Plus mientras la compañía avanza en su reorganización para simplificar su modelo operativo e impulsar su rentabilidad.

En Reino Unido, los resultados financieros obtenidos por VMO2 en la primera mitad del año sitúan a la compañía en el camino de cumplir las previsiones de 2026.

Telefónica ha acabado el primer semestre del año con 299,8 millones de accesos, un 5,3% más que a finales de junio de 2025. Este crecimiento se ve impulsado por los accesos de fibra hasta el hogar (FTTH), que han aumentado un 8,3%, hasta los 14,2 millones.