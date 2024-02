Las tazas virales de Tiger que quiere todo el mundo y que se van a agotar en menos de un minuto

¿Te gustan las tazas originales y divertidas? Entonces seguro que has oído hablar de las tazas de Tiger, la cadena de tiendas danesa que ofrece productos de diseño a precios asequibles. Tiger tiene una gran variedad de tazas para todos los gustos y ocasiones, pero hay una que se ha convertido en la más deseada y buscada por los amantes de las tazas: la taza con forma de tulipán.

La taza con forma de tulipán es una de las creaciones más bonitas y originales de Tiger. Se trata de una taza de cerámica de 250 ml, con unas medidas de 12 x 9 x 10 cm, que tiene la forma de un pétalo de tulipán cerrado, con un suave color rosa y un plato que recrea sus hojas. El asa de la taza es el tallo del tulipán, en color verde suave, que le da un toque de realismo y naturaleza.

Esta taza es perfecta para disfrutar de un café, un té o una infusión con un toque de primavera y alegría. Pero lo que ha hecho que esta taza se convierta en un fenómeno viral es su precio: solo 5 euros. Sí, has leído bien, por solo 5 euros puedes tener una taza preciosa y de calidad que hará las delicias de tus desayunos y meriendas y que es además ideal para la nueva temporada de primavera.

No es de extrañar que esta taza se haya agotado en todas las tiendas de Tiger y en su página web. Y es que ha sido tal el éxito que ha tenido que se ha convertido en un objeto de coleccionista y de deseo. Muchos usuarios de las redes sociales han compartido fotos de la taza que como decimos (por el momento ya no está disponible).

la taza de tulipán que ha sacado Tiger….. la necesito tanto pic.twitter.com/UCAINtccr7 — no me llamo vicenta (@kansaita_) February 18, 2024

Las tazas virales de Tiger

Si eres de los que se han quedado con las ganas de tener la taza con forma de tulipán, no te preocupes, porque es posible que dentro de poco vuelva a estar disponible en las tiendas de Tiger y en su web, pero mientras esperas, te proponemos dos alternativas que también son muy bonitas y originales, y que tienen el mismo precio de 5 euros. Se trata de dos modelos de tazas con forma de flor que también son de Tiger y que también están causando sensación en las redes sociales.

Taza en forma de flor

La primera opción es la taza en forma de flor, que abraza la esencia de la primavera con su encantador diseño. Esta taza de cerámica tiene una capacidad de 140 ml y unas medidas de 13 x 6,3 x 10 cm. Tiene una forma de flor con cinco pétalos en un delicioso tono rosa y un asa verde que simula el tallo de la flor.

Esta taza es ideal para servir bebidas calientes o frías con un toque de dulzura y romanticismo. Además, al igual que la taza con forma de tulipán, es apta para alimentos, apta para lavavajillas y apta para microondas, lo que la hace muy versátil y fácil de usar.

Esta taza está disponible también en color azul, por si prefieres un tono más fresco y relajante. Sea cual sea tu elección, esta taza te hará sentir la belleza de la primavera en cada sorbo.

Taza multicolor con tallo

La segunda opción es la taza multicolor que tiene un asa que imita el tallo de una flor y que añade un toque de elegancia floral para tu mesa esta primavera. De hecho es parte de la colección de pascua y primavera de Tiger y como la de tulipán ya es viral en redes sociales. Esta taza de cerámica tiene una capacidad de 250 ml y unas medidas de 10,20 x 13,30 x 9,80 cm. Además cuenta con ese diseño de cuadros que le da un toque especial.

Esta taza es perfecta para servir bebidas y realzar la alegría de tus celebraciones de Pascua. Además, esta taza es apta para el lavavajillas, lo que te facilita su limpieza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Berriver🏳️‍🌈🌻ilustración | diseño gráfico (@itsberriver)

No te quedes sin tu taza de Tiger

Como ves, las tazas de Tiger son una opción fantástica para darle un toque de color y originalidad a tu día a día. Son tazas de calidad, de diseño y a buen precio, que te harán disfrutar más de tus bebidas favoritas.

No te quedes sin tu taza de Tiger y aprovecha la oportunidad de conseguir una de las tazas virales que quiere todo el mundo y que se van a agotar en menos de un minuto. Y si no encuentras la taza con forma de tulipán, no te desanimes, porque tienes dos alternativas igual de bonitas y originales que te encantarán.

¿A qué esperas? Corre a tu tienda de Tiger más cercana o entra en su página web y hazte con tu taza antes de que se agoten.