Subidón para las pensiones: estos serán los jubilados españoles que verán un incremento de 350 euros en 2025

Las pensiones no contributivas son una ayuda esencial dentro del sistema de la Seguridad Social en España. Están pensadas para aquellas personas que, por diversas circunstancias, no han llegado a acumular los años mínimos de cotización que se requieren para acceder a una pensión contributiva. De este modo, son unas pensiones fundamentales para mayores de 65 años o para aquellas personas con discapacidad igual o superior al 65%, y tienen como objetivo garantizarles un nivel de vida digno. Financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado, no sólo aseguran un ingreso mínimo, sino que también ofrecen acceso a servicios médicos y farmacéuticos gratuitos. Dichas pensiones además van a sufrir un cambio, ya que se avecina un un incremento de 350 euros para el año 2025.

Con la entrada en vigor de los nuevos presupuestos, se ha anunciado un importante cambio para las pensiones no contributivas a partir de 2025. La cuantía de las pensiones no contributivas experimentará un incremento significativo, que se espera beneficie a miles de jubilados en España. Este aumento, que se estima en 350 euros anuales, se irá aplicando de forma gradual, con el objetivo de acercar estas pensiones al 75% del umbral de pobreza para una persona. Para muchos beneficiarios, este incremento no solo supone una mejora en sus ingresos, sino también un alivio económico que podría transformar su día a día, especialmente en un contexto donde los precios de los bienes y servicios esenciales han experimentado un alza notable. De este modo, a partir del mes de enero las pensiones no contributivas comenzarán a subir gradualmente. Se espera que en 2025 la pensión mensual alcance los 542,85 euros, una cifra que continuará aumentando hasta 2027, cuando se proyecta que llegará a los 592 euros al mes. Esto representa un avance hacia una mayor equidad social, con un Estado comprometido en mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos más vulnerables. Para muchos jubilados, este incremento será un respiro bienvenido en medio de las dificultades económicas que muchos enfrentan en su día a día.

¿Qué son las pensiones no contributivas?

Las pensiones no contributivas son prestaciones destinadas a garantizar un mínimo de ingresos a aquellas personas que, por diversas razones, no han podido cotizar los años suficientes para recibir una pensión contributiva. Este tipo de pensión es un apoyo esencial para quienes han alcanzado la edad de jubilación sin haber cotizado o para personas con discapacidad que no pueden trabajar y, por tanto, no pueden acceder a otras ayudas. La misión de estas pensiones es proporcionar un ingreso estable y continuo a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, asegurándoles una calidad de vida digna.

Existen dos tipos principales de pensiones no contributivas: las de jubilación y las de invalidez. Las primeras están destinadas a mayores de 65 años que no han cotizado los años suficientes para obtener una pensión contributiva. Las segundas se dirigen a personas entre 18 y 65 años que, debido a una discapacidad igual o superior al 65%, no pueden trabajar o tienen dificultades para hacerlo. Estos dos tipos de pensiones no sólo ofrecen un soporte económico, sino también acceso a la atención médica y a medicamentos, garantizando así la cobertura de necesidades básicas.

El proceso para acceder a una pensión no contributiva es riguroso y requiere que los solicitantes cumplan con ciertos requisitos. Entre estos, destaca el límite de ingresos anuales, que actualmente se sitúa en 7.250,60 euros para una persona sola. En caso de vivir con familiares, el total de ingresos de la unidad familiar no debe superar ciertos umbrales establecidos, lo que asegura que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan. Además, los solicitantes deben residir en España por un periodo mínimo de 10 años, en el caso de la jubilación, o de cinco años si se trata de una pensión por invalidez.

Aumento de las pensiones no contributivas en 2025

En 2025, se espera que los beneficiarios de las pensiones no contributivas vean un notable aumento en sus prestaciones, que alcanzará los 350 euros anuales. Este incremento se ha diseñado para alinearse con el aumento del coste de la vida y mejorar la protección social de las personas mayores y con discapacidad en España. Desde hace varios años, los jubilados que perciben estas pensiones han luchado por obtener incrementos que reflejen mejor sus necesidades económicas, y este nuevo ajuste busca responder a esas demandas.

Este incremento, que se realizará de manera gradual, comenzará en enero de 2025 y permitirá que, al final de dicho año, el monto mensual de la pensión llegue a los 542,85 euros, lo que supondrá un ingreso anual de aproximadamente 7.600 euros. El plan de ajuste continuará hasta 2027, cuando las pensiones alcanzarán los 592 euros al mes, acercándose a los 8.250 euros anuales. Este aumento de las pensiones no contributivas es particularmente importante en un contexto de inflación y subida de precios, donde cada euro adicional puede marcar una diferencia significativa en el bienestar de las personas más vulnerables.