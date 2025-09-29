Soy farmacéutica y este producto de Mercadona es un milagro: adiós a las bolsas y ojeras para siempre

Quien haya pasado por una mala noche, largas jornadas de trabajo o simplemente arrastre el cansancio de la rutina, sabe lo complicado que es disimular unas buenas ojeras. A veces ni el mejor corrector logra camuflar la mirada apagada, hinchada o con ese tono oscuro que parece no irse nunca. Y aunque los productos para el contorno de ojos abundan en el mercado, encontrar uno que realmente funcione, sin gastar una fortuna, sigue siendo todo un reto. Por suerte parece que Mercadona vuelve a ser nuestra salvación, ya que tiene el contorno ideal para bolsas y ojeras, pero atención que esta vez no está en la sección de cosmética femenina.

En realidad lo que tienes que hacer es irte a la sección masculina, y buscar un contorno de ojos que cuesta menos de cinco euros y que ya se ha ganado la aprobación de varias expertas en dermofarmacia. ¿El motivo? Su fórmula eficaz, su formato práctico y sus ingredientes que van más allá de lo que suele ofrecer un producto tan económico. Una de las voces que ha puesto el foco sobre él es la farmacéutica Inés Nieto, quien no ha dudado en recomendarlo por sus resultados visibles y rápidos. Y no está sola. Otras profesionales del cuidado facial, como la divulgadora Esther Gaya, también se han sumado a la tendencia de recomendar este cosmético. Porque sí, aunque esté en la estantería de productos para hombres, muchas mujeres ya lo han adoptado como su mejor aliado para decir adiós a las bolsas y ojeras. Y todo gracias a Mercadona.

Soy farmacéutica y éste producto de Mercadona es un milagro

Lo primero que llama la atención del contorno de ojos Men Care Regen Skin de Mercadona es que cuesta tan sólo cinco euros. Pero más allá del precio, lo que ha despertado el interés de las expertas son sus ingredientes. La farmacéutica Inés Nieto destaca que este producto «ayuda con las bolsas, las ojeras y también con las arrugas». ¿La clave? Una fórmula que incorpora agentes hidratantes, antioxidantes y activos despigmentantes.

Entre sus componentes encontramos bakuchiol, una alternativa vegetal al retinol que ayuda a mejorar la firmeza sin irritar la piel, niacinamida, conocida por su capacidad para unificar el tono y reforzar la barrera cutánea, y otros ingredientes que actúan directamente sobre la pigmentación de la ojera.

Mejor si lo utilizas en frío

No todo está en la fórmula. La forma en que se aplica un producto también influye en su eficacia. En este caso, el formato lleva un aplicador metálico que ha sido otro de los puntos fuertes que resaltan las expertas. Además de facilitar una aplicación suave, sin necesidad de arrastrar la piel, permite aprovechar un efecto frío inmediato.

La recomendación más común entre quienes lo usan es guardarlo en la nevera. Al aplicarlo por la mañana, como está frío ayuda a activar la circulación, reduce la hinchazón y aporta una sensación de frescor inmediata. Es un truco sencillo, pero muy efectivo para desinflamar y devolver algo de luz a la mirada.

De la sección masculina a los neceseres femeninos

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a quienes han descubierto este producto para bolsas y ojeras es que se encuentra en la sección masculina de Mercadona. Pero como ocurre tantas veces en cosmética, lo importante no es para quién va dirigido, sino lo que ofrece y cómo funciona. Y en este caso, las mujeres que lo han probado coinciden: merece la pena.

Cada vez son más las consumidoras que cruzan esa línea invisible entre productos de hombre o de mujer, sobre todo cuando descubren opciones eficaces, bien formuladas y económicas. En un mundo donde muchas cremas superan los 50 euros, encontrar una alternativa por menos de cinco que realmente funcione es, simplemente, una oportunidad que no se deja pasar.

Otros cosméticos de Mercadona que también recomienda la farmacéutica

Aunque el contorno de ojos se ha llevado todo el protagonismo, Inés Nieto también ha mencionado otros productos de Deliplus que merecen la pena. Uno de ellos es el limpiador en aceite micelar, ideal para quienes hacen doble limpieza, aunque con una advertencia: no es apto para pieles sensibles, ya que contiene perfumes en alta concentración. Para quienes lo toleran, es una opción eficaz para retirar maquillaje y residuos sin resecar la piel.

También destaca la bruma facial Mist Facial Clean, con niacinamida y ácido hialurónico, perfecta para hidratar durante el día sin alterar el maquillaje. Otro producto recomendado es el acondicionador capilar con maracuyá y filtro solar, que protege el cabello del sol y deja un aroma muy agradable. Y si hablamos de cuerpo, el autobronceador en crema gradual permite conseguir un tono dorado sin necesidad de tomar el sol, ideal para mantener el color durante el año sin riesgos para la piel.