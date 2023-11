La Seguridad Social no te perdonará: puedes perder la pensión en 2024

Con la llegada de cada nuevo año, la Seguridad Social emite un recordatorio esencial dirigido a aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas. Para evitar la pérdida de estos beneficios, es necesario cumplir con un trámite obligatorio durante el primer trimestre del año: presentar una declaración anual de rentas.

Advertencia de la Seguridad Social

Descuidar este proceso puede tener consecuencias significativas para los beneficiarios, ya que sus pensiones podrían suspenderse temporalmente hasta que demuestren que su nivel de rentas les otorga el derecho continuo a recibir esta asistencia.

Las pensiones no contributivas se otorgan a personas jubiladas o en situación de invalidez que no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social o no han cumplido con los requisitos necesarios para recibir una pensión contributiva. Estas pensiones aseguran ingresos mínimos para los beneficiarios, así como el acceso a la asistencia médica.

Además de la falta de cotización, estas ayudas también están vinculadas a la situación económica de los receptores, lo que hace necesario demostrar anualmente la ausencia de ingresos mediante la presentación de una declaración anual de rentas.

Estas prestaciones son revisables, y en la web del IMSERSO se destaca claramente la obligación de los beneficiarios de presentar una declaración de ingresos o rentas durante el primer trimestre del año. Esta declaración debe abordar los ingresos del año anterior, así como las posibles variaciones y previsiones para el año en curso de la respectiva unidad económica de convivencia. Es fundamental cumplir con este requisito para garantizar la continuidad de los beneficios.

Estas son algunas causas por las que una persona puede perder su pensión.

Renuncia voluntaria: Una persona puede renunciar voluntariamente a su pensión. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si la persona decide jubilarse anticipadamente y no cumple los requisitos para cobrar la pensión completa.

Una persona puede renunciar voluntariamente a su pensión. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si la persona decide jubilarse anticipadamente y no cumple los requisitos para cobrar la pensión completa. Pérdida de la nacionalidad española: Una persona que pierde la nacionalidad española también pierde su derecho a la pensión. Esto se debe a que la pensión es un derecho social que se otorga a los ciudadanos españoles y por tanto, se perderá con el cambio de nacionalidad.

Una persona que pierde la nacionalidad española también pierde su derecho a la pensión. Esto se debe a que la pensión es un derecho social que se otorga a los ciudadanos españoles y por tanto, se perderá con el cambio de nacionalidad. Delito: Una persona que ha sido condenada por un delito grave puede perder su derecho a la pensión. Esto se debe a que la pensión es un derecho que se otorga a las personas que han cumplido sus obligaciones con la sociedad.

Una persona que ha sido condenada por un delito grave puede perder su derecho a la pensión. Esto se debe a que la pensión es un derecho que se otorga a las personas que han cumplido sus obligaciones con la sociedad. Fraude: Una persona que ha cometido fraude en relación con su pensión puede perder su derecho a la pensión. Esto se debe a que la pensión es un derecho que se otorga a las personas que han cotizado honestamente a la Seguridad Social.

Una persona que ha cometido fraude en relación con su pensión puede perder su derecho a la pensión. Esto se debe a que la pensión es un derecho que se otorga a las personas que han cotizado honestamente a la Seguridad Social. Fallecimiento: La pensión se extingue con la muerte del pensionista.

Para evitar perder la pensión, es importante que cumplas con las normativas y sigas los siguientes paso:

Cotizar a la Seguridad Social durante el mayor tiempo posible.

Cumplir con las obligaciones fiscales.

No cometer delitos graves.

No cometer fraude en relación con la pensión.

Si tiene alguna duda sobre su derecho a la pensión, siempre tienes la opción de consultar con un abogado o con un asesor de la Seguridad Social para que te resuelva tus dudas y así no tengas que pasar por este mal trago que puede provocarte problemas económicos aunque sea en un espacio corto de timpo.

Es importante matizar que la retirada de la pensión no quiere decir que te la quiten de forma perpetua. Si te retiran la pensión deberás presentar la documentación requerida para que puedas volver a optar a ella. Además, es importante señalar el carácter retroactivo de esta retirada, es decir, si se retira la pensión y después de recupera, la Seguidad Social abonará las cuotas que no se hayan abonado en el periodo de retirada.