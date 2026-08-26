Santa Bárbara gana 74 millones en 2025 tras vender parte de Tess Defence a Indra por 39 millones

Santa Bárbara Sistemas, filial española del gigante de la defensa estadounidense General Dynamics, ha obtenido un beneficio neto de 74,65 millones de euros en 2025, cifra un 30,1% inferior a la de 2024, cuando ganó casi 107 millones de euros, según las cuentas del fabricante de vehículos militares depositadas en el Registro Mercantil.

Los resultados de Santa Bárbara se han visto influenciados por la venta de acciones de sus participadas Bridge Systems y Tess Defence por 90 y 39 millones de euros en 2024 y 2025, respectivamente, según explica la propia compañía en su informe de resultados.

Estas dos operaciones generaron ingresos para Santa Bárbara de 83 y 38 millones de euros en 2024 y 2025, respectivamente. Sin contar con estas transacciones, el resultado neto del fabricante de vehículos militares alcanzaría los 24 millones de euros en 2024 y los 37 millones de euros en 2025, con una mejora del 54,1%.

El pasado mes de junio, se produjo el cierre formal de la compra por parte de Indra del 26,34% de capital social de Tess Defence, sociedad de la que forman parte Escribano y SAPA, además de Indra y Santa Bárbara.

Tras esta operación, Indra ha pasado a ostentar el 51,01% del capital social de Tess Defence, mientras que el resto de socios se mantienen en el accionariado de la compañía con un 16,33% cada uno.

En el informe de resultados de Santa Bárbara se revela que ingresó 38 millones de euros por la venta de parte de sus acciones en Tess Defence a Indra.

Durante el ejercicio 2025, Santa Bárbara generó caja por importe de 59 millones de euros, manteniendo en caja, entre efectivo y crédito a empresas del grupo, un total de 476 millones de euros.

España como principal mercado

El importe neto de la cifra de negocio de Santa Bárbara ascendió a 266,7 millones de euros, con un leve incremento del 0,4% respecto al ejercicio 2024.

La facturación de la empresa en España representó el 72% del total, con casi 191 millones de euros, un 4,3% más que en 2024.

Los siguientes mercados donde más ventas logró la compañía en 2025 fueron Reino Unido, donde facturó 40,3 millones de euros, un 47% menos que en 2024, y Letonia, país en el que las ventas de Santa Bárbara alcanzaron los 29,79 millones gracias a un contrato para vehículos de combate con el Ministerio de Defensa del país.

Santa Bárbara señala que los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania y de Israel en la Franja de Gaza no han impactado negativamente en la cartera de pedidos de la compañía.

No obstante, reconoce que algunos costes se han visto incrementados como consecuencia de la escasez de ciertos materiales, suministros y servicios. En todo caso, la empresa española asegura que no ha tenido problemas de «rotura de stock».