Ryanair, se te acabó el chollo: que no te la vuelvan a colar porque no les vamos a dar ni un euro

La compañía Ryanair es una de las más populares entre las low cost, permite viajar por muy poco y ahora menos, ya no va a volver a colar este pago a nadie más. Los viajes con las compañías de bajo coste pueden tener asociados unos pagos que quizás no estaban incluidos en el billete, especialmente en todo lo que tiene que ver con las maletas. Algo que está a punto de cambiar con Ryanair y que nunca más nos afectará. No vas a dar un euro de más a esta compañía por este motivo.

Ryanair, se te acabó el chollo

La ley es muy clara y la normativa europea permite viajar con una maleta de cabina sin pagar un suplemento. Es decir, si has contratado un billete con Ryanair no permitas que te la vuelvan a colar con un viaje que debes tener controlado hasta el último euro. Es importante disponer de cada uno de ellos y evitar cualquier pérdida.

A la hora de hacernos pagar en el embarque por subir nuestra maleta de malo, estamos según el tribunal europeo ante una practica abusiva, por lo que no es necesario que paguemos de más. Sino más bien todo lo contrario, deberás hacerte con una reclamación y no pagar de más, siempre que tu maleta cumpla con la norma.

Debe ser capaz de caber en el lugar adecuado y no permitir que ningún tripulante te haga pensar lo contrario. Si cumple con las medidas y te cabe en cabina, no hay motivo para pagar nada de más. otra cosa sería que superases las medidas o el peso extra que puede acabar siendo fuente de debate.

En caso de incumplir la norma de equipajes si que deberías pagar de más. Primero debes tener claro de qué tipo de maleta se trate para que nada te afecte y no dar dinero de más a Ryanair, aunque el dinero del billete es especialmente pequeño, no debe ser motivo para pagar de más, sino todo lo contrario,

Son las propias compañías las que ponen precio a sus billetes, con lo que no debería costarte de más, sino que tú ya has pagado por el viaje que vas a hacer.