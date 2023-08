Revolución en los pagos con tarjeta en España. Todo cambia y ya no deberás hacer esto nunca más

El pago con tarjeta es uno de los métodos más utilizados en todo el mundo, disponible en prácticamente cualquier rincón del planeta y uno de los más cómodos, sobre todo tras la llegada de las nuevas tecnologías. Te contamos los grandes cambios al pagar con tarjeta que están ya presentes en España y que cambiarán para siempre la forma en la que se paga utilizando este método tan habitual entre los ciudadanos… ¡toma nota!.

Los cambios al pagar con tarjeta que tienes que conocer

La tarjeta de crédito ha evolucionado mucho en los últimos años, con nuevas tecnologías como el chip o el contactless que sin duda han cambiado la vida a los usuarios y han revolucionado la forma en la que se puede pagar, por ejemplo haciéndolo con el reloj o el móvil sin tan siquiera tener la tarjeta cerca. Salir a dar un paseo sin llevar más que las llaves y que se te antoje algo en el camino de vuelta… tan fácil como ir al supermercado y pagar con la tarjeta que llevas registrada en el reloj… ¡una maravilla!.

Hasta hace no muchos años, cada vez que pagabas con tarjeta en cualquier establecimiento debías firmar el recibo para que se comprobara que la firma era la misma que figuraba en la parte trasera, y también solían pedirte el DNI, algo que ya no es obligatorio mostrar pero que en el algunos lugares siguen pidiendo por motivos de seguridad, lo cual no está mal. Lo cierto es que gracias a las múltiples tecnologías y medidas de seguridad llegadas en los últimos años, el pago con tarjeta es ahora mucho más seguro que hace unos años.

Una de las claves de los cambios al pagar con tarjeta llegó con los chips, integrados en la propia tarjeta y que incluyen información personal y bancaria del usuario, un chip único por cada tarjeta que hace que las operaciones se puedan verificar más fácilmente. Las tarjetas con chip son muy importantes ya que mejoran notablemente la seguridad de todas las transacciones al generar un código de transacción único para cada comerciante, lo que hace que sea más difícil que puedan clonarse.

El contactless es sin duda otro gran avance, disponible ya en la gran mayoría de tarjetas y establecimientos y que te permite efectuar operaciones con la tarjeta sin necesidad de pasarla como siempre, incluso teniéndola registrada en el móvil o el reloj se podrá utilizar con esta tecnología, sin que sea necesario tenerla físicamente en ese momento. Se trata también de una tecnología extremadamente segura que se autentificará con eficacia y no hará que sea necesario firmar un recibo ni llevar firma en la tarjeta, ya que no tendrás ni que tenerla encima.