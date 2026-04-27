Quedan 3 días para solicitar los viajes del IMSERSO en España y estos son los destinos libres

El plazo extraordinario de presentación de solicitudes para los viajes del IMSERSO de la temporada 2025-2026 finalizará el próximo 30 de abril. Pueden participar residentes en España pensionistas de jubilación, viudedad (55+), otras pensiones o desempleo (60+), o asegurados (65+). También españoles en el extranjero o retornados pensionistas. Se permite acompañante (pareja) e hijos con discapacidad (≥45%). Para completar la solicitud, el organismo recomienda realizar el trámite de forma telemática a través de su sede electrónica.

Además, es necesario descargar y presentar el modelo oficial desde la página web. Sin embargo, quienes ya estaban acreditados en campañas anteriores no tendrán que repetir este procedimiento. Entre las principales novedades de este año destaca la creación de 7.447 plazas a precio reducido de 50 euros. Además, el programa incorpora por primera vez la posibilidad de viajar con mascotas a destinos de costa peninsular e insular.

Viajes del IMSERSO 2025-2026

«El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) desarrolla el Programa de Turismo para personas mayores y mantenimiento del empleo, como servicio complementario de las prestaciones del sistema de Seguridad Social, para el cumplimiento de sus competencias y objetivos fijados en el ámbito del envejecimiento activo».

El programa ofrece distintas opciones de viaje adaptadas a los usuarios. Incluye la Zona de Costa Peninsular, con estancias de 8 y 10 días en comunidades como Cataluña, Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. También contempla la Zona de Costa Insular, con viajes de 8 y 10 días a Canarias e Illes Balears. Además, existe la modalidad de Turismo de Escapada, con duraciones de 4, 5 o 6 días, que abarca circuitos culturales, turismo de naturaleza, visitas a capitales de provincia, así como desplazamientos a las ciudades de Ceuta y Melilla.

El programa incluye alojamiento en régimen de pensión completa en habitación doble; en capitales de provincia, el régimen es de media pensión. También se ofrece habitación individual con suplemento y sujeta a disponibilidad. Incluye transporte de ida y vuelta desde la capital de provincia del usuario hasta el hotel, salvo en viajes sin transporte o a capitales de provincia, póliza de seguros colectiva, servicio de medicina general complementario al sistema público en el propio hotel y actividades de animación sociocultural.

Actualmente, los destinos libres de los viajes del IMSERSO para los meses de mayo y junio son:

Desde Álava: Castellón (3 mayo), Palencia (21 junio), Segovia (3 mayo).

Desde Alicante: Zaragoza (7 junio).

Desde Almería: Ciudad Real (21 junio).

Desde A Coruña: Valladolid (21 mayo y 28 junio).

Desde Ávila: Ourense (28 junio).

Desde Badajoz: Huelva (3, 10 y 24 mayo), Córdoba (31 mayo).

Desde Barcelona: Murcia (3 mayo).

Desde Burgos: A Coruña (5 junio), Ourense (17 mayo).

Desde Cáceres: Huelva (10 mayo).

Desde Cantabria: Soria (3 mayo), A Coruña (16 y 25 mayo).

Desde Ciudad Real: Málaga (17 mayo).

Desde Córdoba: Badajoz (7 y 21 junio).

Desde Guadalajara: Badajoz (28 junio).

Desde Guipúzcoa: Castellón (10 mayo), Madrid (3 mayo), Salamanca (14 junio), Valladolid (26 mayo y 5 junio).

Desde Huelva: Badajoz (28 junio), Ciudad Real (17 mayo).

Desde Jaén: Toledo (31 mayo), Albacete (17 mayo).

Desde León: Badajoz (28 junio), Pontevedra (1 y 6 mayo), A Coruña (4 mayo).

Desde Lugo: Cantabria (17 mayo y 7 junio).

Desde Madrid: Tenerife (20 junio), Badajoz (10 mayo y 28 junio), Valencia (6 y 11 mayo), Castellón (3 mayo), Valladolid (1 mayo y 5 junio).

Desde Murcia: Almería (10 y 15 mayo), Teruel (3 mayo), Valencia (6 mayo).

Desde Ourense: Salamanca (17 mayo).

Desde Oviedo: A Coruña (1 y 21 mayo), Pontevedra (11 mayo).

Desde Palencia: A Coruña (6 mayo), Pontevedra (16, 21, 26 y 31 mayo), Badajoz (31 mayo).

Desde Palma: Jaén (28 junio), Murcia (8 junio).

Desde Salamanca: A Coruña (31 mayo).

Desde Segovia: Ourense (17 mayo).

Desde Sevilla: Badajoz (28 junio), A Coruña (24 mayo), Toledo (3 mayo).

Desde Valencia: Murcia (3 mayo), Barcelona (3 mayo), Jaén (17 mayo).

Desde Valladolid: Badajoz (31 mayo), A Coruña (4, 6 y 26 mayo; 5 y 11 junio), Pontevedra (16, 26 y 31 mayo; 5 junio).

Desde Zamora: Pontevedra (16, 21 y 26 mayo).

Desde Zaragoza: Zamora (31 mayo).

Necesidad de una reforma urgente

Este martes, el Partido Popular (PP) ha logrado validar una moción que exige el refuerzo urgente y la modernización del programa de viajes del IMSERSOen la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado una . La iniciativa, defendida por el portavoz de Turismo del Grupo Popular y senador por Alicante, Agustín Almodóbar, salió adelante pese al voto en contra del PSOE y sus socios de Gobierno.

«Estamos ante una política pública que ha sido un éxito durante décadas, pero que hoy está claramente desactualizada. Mantener un programa tal y como se concibió hace 43 años, sin revisarlo, sin modernizarlo y sin contar con quienes lo hacen posible y quienes lo disfrutan, no tiene justificación alguna. Cumple una función social incuestionable, pero también es una herramienta clave para sostener el empleo y la actividad económica en temporada baja. Hoy, sin embargo, está poniendo en riesgo a quienes lo hacen posible», ha afirmado Agustín Almodóbar.

El PP plantea seis medidas para reformar el programa de los viajes del IMSERSO: aumentar el presupuesto para ajustarlo a la demanda real a los costes; ampliar notablemente el número de plazas para reducir listas de espera; actualizar precios y condiciones para asegurar la viabilidad del sector turístico; elaborar en un plazo de seis meses un plan integral de reforma junto a usuarios destinos operadores; reforzar la colaboración co las comunidades autónomas y el sector turístico; y establecer un sistema de evaluación con informes periódicos de impacto y satisfacción.