Aunque hayamos disfrutado de muchas noticias positivas sobre emprendedores en España, estamos todavía muy lejos de otros países en cuanto al parto por cierto de startups sobre el millón de habitantes. En Estonia hay 865 startups por cada millón de habitantes, en Alemania 366 y en España 157, por ejemplo.

¿Cómo aumentar el VOLUMEN del ecosistema?

¿Cómo podríamos generar más emprendedores?

Educación. Plantar la semilla que crea un negocio es una opción difícil, pero viable como alternativa a buscar empleo. Role models (gente que puede ser ejemplo para “jóvenes”). Estos role models pueden ser tanto fundadores de máximo éxito como personas que están arrancando. Premios relevantes a nivel nacional. Si. Esto. Como el premio Planeta para el libro o los premios Goya para el mundo del cine.

¿Cómo podríamos generar más (actividad de) business angels?

Necesitamos más business angels que quieren entrar en fases pre-seed (cuando todavía no hay facturación … sólo un plan). Cualquier profesional que pueda invertir 5.000 o 10.000 euros anuales como mínimo, nos sirven en el ecosistema.

Estoy colaborando con AJE -que quiere organizar un evento de startups y inversores con ayuda del ayuntamiento de Madrid- y he sugerido que se haga un mailing desde el consistorio a todos los dueños de empresas con más de 20 empleados, para ofrecerles un curso de una tarde “¿Cómo ser Business angel?” de forma gratuita, previo al evento.

Sería productivo fomentar el “exit” de los business angels (que puedan vender sus acciones) con la entrada de los VC´s (Venture Capital). Se puede considerar a los business angels como “cazatalentos” para los VC´s.

En vez de tomar la actitud de “que se aguanten los business angels (que no habrá salida hasta que salgan los VC´s), porque no queremos que salga dinero de la startup en la cual vamos a invertir” (que todo el dinero disponible sea usado para fomentar el crecimiento de la startup) se podría fomentar la salida de los business angels, para que este dinero se ponga a trabajar de nuevo en la búsqueda de nuevo talento en las fases iniciales, dónde más riesgo hay que ser asumido. Ganaríamos todos.

¿Cómo aumentar la CALIDAD del ecosistema?

Internacionalización

Podemos atraer emprendedores de fuera de España, con la aumentada movilidad que ya es un hecho. El 55% de las startups en Europa se instalan también en otros países (además del suyo) en su primer año de existencia. Desde 2016 a 2019 el número de fundadores de empresas extranjeros (nacidos fuera de Europa) se ha incrementado del 23% al 26%.

Con más personas en nuestro ecosistema que no hayan nacido aquí, se fomenta una mentalidad internacional, que ayudará para definir el territorio de acción de cualquier start up en términos internacionales y aumentará las redes de contactos internacionales disponibles para start ups en España. España ya tiene una gran atracción en el norte de Europa. Con un poco de marketing de contenidos, se podría conseguir muy buenos resultados.

Inversores de fuera de España

Sería relativamente fácil organizar una presentación de “top 10 startups españolas” cada 3 meses para fondos de inversión del resto de Europa. Hasta se podría hacer para “seed y pre-seed” y “growth” por separado, reuniendo la oferta de startups que pueden presentar los integrantes del ecosistema con un comité de selección.

Debemos de crear más oportunidades para que los integrantes del ecosistema se puedan encontrar para aprender unos de otros y para hacer cosas juntos: El llamado “connectedness”. Isidro Laso, quien fue “TitleHead of Startups and Scaleups sector. Startup Europe” de la Comisión Europea también lo ha manifestado así en una presentación en la Universidad Carlos III.

Ayudar más a los mejores

Será rentable, para el empleo que generan las mejores startups, prestar más atención a las scaleups . ¿Por qué motivo?

Las estimaciones sobre la mortalidad de las startups están entre el 80% y el 90%. Esto obviamente nos tiene que servir para aplaudir a los sobrevivientes. Las más fuertes del 10% a 20% restante son las scaleup (en general se define como una startup que ha crecido en los últimos 3 años un 20%, o más, en empleados o facturación, aunque a veces se introduce también la circunstancia de tener una facturación mínima de un millón de euros, o que haya atraído una inversión acumulada de este importe).

Son como los deportistas que podrían clasificarse para ir a los Juegos Olímpicos y que se merecen una atención especial, como la que ya están dando desde Bankinter, Endeavor y Wayra en Adigital ya está creando un grupo de scale ups en España. Para todo Europa existe Mindthebridge.

Habría más inversión si desinvertir fuera más fácil

Ahora es muy fácil invertir en startups, pero es muy difícil desinvertir. Una oportunidad de salida puede fácilmente tardar de 5 a 7 años en presentarse. Esto no es práctico desde el punto de vista de interés general del ecosistema, ya que el papel (valor añadido) del business angel suele acabar cuando entra un fondo. Si el fondo no compra las acciones del business angel, no suele haber alternativa para poder salir.

Sería idóneo la creación de un mercado secundario (en el que los business angels puedan vender sus acciones a los 2 o 3 años, en vez de 5 a 7 años). La Bolsa alternativa de Madrid y el Euronext de Paris están pensados para empresas más grandes. Si el gobierno pudiese permitir un “sandbox” (espacio para probar cosas nuevas, sin que tengan que obedecer a las normas de siempre que tienen sus origines, claro está, pero que pueden sofocar iniciativas innovadoras) sería de gran ayuda.

A nadie le gusta estar atrapado con una inversión y una mayor liquidez en el mercado haría milagros para el ecosistema en su totalidad.

Perspectivas varias, históricas y actuales para entender mejor el ecosistema Español

Business Angels individuales

En 2005 cometí el típico error de cualquier business angel novato; invertir demasiado dinero en una misma startup. Y todo esto en la primera ronda, en vez de meter menos en la primera ronda, guardar algo para la segunda ronda con más datos sobre el funcionamiento de la startup.

Mucho ha cambiado desde entonces, cuando fuimos unos muy pocos business angels. En la actualidad, ha crecido mucho el número de business angels. En 2016 se público “los 75 mejores Business Angels” y, en 2021, los “100 mejores Business Angels”. Buscando ahora “Business Angel” en linkedin, en combinación con ubicación “Spain” salen 17.000 resultados, pero esto obviamente incluye a todos los business angels que invierten 1.000 euros al año.

Agrupaciones de business angels

Menciono algunas como Aeban, Backdfund, Bigban, Braveheart, Coreangels, Cupido, Faraday, Keiretsu, Pinama. Además hay muchas redes locales como Business Angels Network madri+d es, Valencia, Sevilla, Galica, País Vasco, la Asociación de Business Angels Andalucía. Escuelas de negocios como Deusto, IE, Iese o Esade tienen sus propios clubes de Business Angels de la misma forma que lo tienen algunas incubadoras o aceleradoras como Seedrocket. Andreas Mihalovits ha creado un club de Business Angels “Global Super Angels club” con Buena representación en España.

Incubadoras, aceleradoras y venture builders

Ya en 2018 la publicación El Referente dedicaba un artículo al crecimiento de incubadoras, aceleradoras y venture-builders. Son integrantes del ecosistema que cobran cada vez una mayor importancia por los conocimientos que pueden ofrecer, los mentores y contactos comerciales.

Crowdfunding

Los portales de crowdfunding buscan startups interesantes. Estudian de arriba abajo y se las presentan (normalmente) a pequeños inversores para que puedan invertir importes a partir de, por ejemplo, 100 euros. Hacen una sindicación de los votos (crean un grupo de estos accionistas pare que voten juntos, como si fuera un voto). Ejemplo son: Startupexplore, Socios Inversores y Dozen en España y Seedrs y Crowdcube en Reino Unido.

Fondos de Capital de Riesgo

Hay una lista en la CNMV de 28 páginas sobre fondos y aunque no todos estos fondos se dedican a a startups, da una idea de su magnitud. La impresión general es que todos los fondos han crecido en cuanto al dinero total disponible (son cada vez más grandes). Muchas de las grandes corporaciones en España han creado su propio fondo de inversión.

Emprendimiento social

Son fondos de inversión que toman como punto de salida invertir en exclusiva en empresas que aportan un beneficio social medible, como son La Bolsa Social, Fundación Triodos o Ship2B También destaca la plataforma que une mujeres emprendedoras y proyectos sociales con capital riesgo impulse4women y la organización Ashoka, que ayuda a emprendedores sociales sin ánimo de lucro.

El papel de las mujeres

Cada vez hay más mujeres invirtiendo en startups, comoWA4STEAM, Rising Tide, IESE women e impulse4women, que une mujeres emprendedoras con capital riesgo.

Gobiernos/ autoridades

Cada vez hay más ciudades y autonomías que lanzan o tienen un programa para atraer o ayudar a startups.

El mero hecho que se haya creado la Ley de Emprendimiento es un reclamo internacional. “El viaje más largo también se empieza con el primer paso.” (proverbio Chino).

El nombramiento de un alto comisionado para España nación emprendedora (Francisco Polo) también es buena señal.

A nivel Europeo están el European Angel Fund (EAF: coinversión con Business Angels) y el European Investment Fund (coinversión con fondos de capital de riesgo). Son iniciativas excelentes.

La Comunidad Europea quiere fomentar el emprendimiento. En vez de contratar a funcionarios y encargarles invertir en startups, lo que han hecho es seleccionar business angels y fondos para coinvertir. Tengo el privilegio haber sido elegido.

¿Cómo funciona?.

Si invierto, por ejemplo, 100.000 euros, el EAF me devuelve la mitad (que será su parte de la inversión). Sobre sus ganancias me da un tanto por ciento por haber hecho todo el trabajo (generar el flujo de startups que buscan inversión, hacer la selección, negociar el pacto de socios y hacer reuniones periódicas o hasta participar en el consejo). Gana todo el mundo.

Capital Extranjero

Hace unos años no llegaba casi dinero desde fuera de España para invertir en startups. Según los datos presentados en el foro de inversión de Lanzadera, en 2021 ya venía desde fuera de España la mitad de todo el dinero de se invierte en startups españolas.

El ejemplo del efecto llamada de los unicornios españoles como Jobandtalent, Idealista, Glovo, Cabify, Devo, Flywire, Wallbox, eDreams y Travelperk. Tienen obviamente un efecto imán hacía fondos extranjeros que ahora ya “vienen a buscar”.

Año récord de inversión en España. La inversión del capital privado en España sumó en 2021 su segundo mejor año histórico, con 7.494 millones de euros invertidos en 841 compañías.

René De Jong (Dueño Runway Investments)