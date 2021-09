La encimera es una de las partes más importantes de la cocina. El hecho de que sea resistente no significa que no debamos cuidarla para evitar golpes, manchas, rayones… Una de las cosas más importantes es no colocar sartenes y cazuelas calientes directamente sobre la encimera. Además, a la hora de cortar verduras, es importante colocar una tabla para que la encimera no se dañe, y en Alcampo podemos encontrar una con una relación calidad-precio onmejorable.

Se trata de un tabla de cortar de tamaño rectangular cuyas medidas son las siguientes: 30 centimetros de ancho x 20 centímetros de alto x 1,9 centímetros de grosor. Está fabricada en madera de bambú, la cual ofrece una mayor resstencia a la humedad y dureza y una menor porosidad.

El hecho de que tenga muy poca porosidad es un gran punto a favor porque así la tabla es mucho más fácil de limpiar, lo que, teniendo en cuenta que muchas veces se cortan en ella alimentos crudos, reduce el riesgo de contaminación cruzada.

La tabla de cortar tiene un precio de 6,50 euros, y está disponible tanto en la tienda online de Alcampo como en supermercados e hipermercados de la cadena. ¡Estarás encnatado con ella desde el primer momento que la pruebes!

¿Cuáles son las características de la madera de bambú?

A pesar de su ligereza, es un material muy denso, de forma que se podría decir que estamos ante una madera pesada.

El por qué la nueva tabla de Alcampo para cuidar la encimera merezce tanto la pena tiene que ver con su dureza. Según la escala Janka, el bambú es mucho más resistente que el roble, el abeto o el pino.

A todo esto hay que sumar que tiene una resistencia a la humedad muy superior a la de otras maderas. Y, por último, cabe señalar que el bambú tiene una gran estabilidad: no se deforma con el paso del tiempo.

Otros accesorios de cocina de Alcampo

Además de la tabla de bambú, Alcampo tiene otros accesorios de cocina que están siendo todo un éxito de ventas: