El plato de Mercadona que triunfa: el sabor más exótico por menos de 6 euros

Mercadona ha logrado consolidarse como una de las cadenas de supermercados más populares en España, y gran parte de su éxito se debe a su innovadora sección de ‘Listo para comer’. Esta área del supermercado ofrece una amplia variedad de platos preparados que combinan calidad, sabor y conveniencia a precios muy asequibles. En los últimos años, Mercadona ha ampliado su oferta con recetas cada vez más variadas y exóticas, que atraen a un público en busca de nuevas experiencias culinarias sin tener que gastar una fortuna o pasar horas en la cocina.

Uno de los factores clave en el triunfo de la sección ‘Listo para comer’ es la constante renovación de su oferta, introduciendo platos que reflejan las tendencias gastronómicas actuales. Desde opciones tradicionales hasta fusiones internacionales, Mercadona ha sabido capturar el interés de sus clientes con productos que no sólo son deliciosos, sino también nutritivos y accesibles. Esta estrategia ha permitido a la cadena diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo, y mantener la lealtad de sus consumidores gracias a la alta calidad y la innovación constante.

El último éxito de Mercadona en esta sección es un plato que ha capturado la atención de muchos: el Poke de pollo. Este producto, que combina ingredientes frescos y exóticos en una presentación moderna, está arrasando entre los clientes. Con un precio que es inferior a los 6 euros por un bol de 400 gramos, el Poke de pollo no sólo ofrece una explosión de sabores, sino que también representa una opción saludable y equilibrada. Este plato se ha convertido rápidamente en una de las opciones preferidas para quienes buscan una comida rápida, deliciosa y nutritiva.

El plato de Mercadona que triunfa

El Poke de pollo de Mercadona es una deliciosa mezcla de arroz de sushi, pollo especiado, boniato asado, maíz dulce, queso feta, garbanzos especiados, un mix de semillas y una suave salsa de yogur. Cada ingrediente ha sido seleccionado cuidadosamente para garantizar una combinación perfecta de sabores y texturas. El arroz de sushi proporciona una base suave y ligeramente pegajosa, que se complementa con la jugosidad del pollo especiado y la dulzura del boniato asado. Los garbanzos y el maíz añaden un toque crujiente y dulce, mientras que el queso feta aporta una nota salada y cremosa. El mix de semillas no sólo añade un elemento de crunch, sino que también aporta nutrientes adicionales, y la salsa de yogur equilibra todos los sabores con su suavidad y frescura.

Valor nutricional

Este plato no sólo es sabroso, sino también nutritivo. Por cada 100 gramos de producto, el Poke de pollo proporciona 922 KJ (220 kcal), 5.8 gramos de grasas (de las cuales 2.1 gramos son saturadas), 28 gramos de carbohidratos (5.2 gramos de azúcares), y 4.7 gramos de proteínas. Además, contiene 1.19 gramos de sal.

Estas cifras demuestran que el Poke de pollo es una opción equilibrada para quienes buscan mantener una dieta saludable sin sacrificar el sabor. Es una excelente fuente de carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables, lo que lo convierte en una opción ideal para una comida completa y satisfactoria. Además, su contenido calórico moderado lo hace adecuado para aquellos que vigilan su ingesta energética diaria. El equilibrio de macronutrientes asegura una liberación de energía constante, lo cual es perfecto para mantener la vitalidad durante todo el día. Al mismo tiempo, la inclusión de ingredientes ricos en fibra y micronutrientes esenciales contribuye a una digestión saludable y a un aporte adecuado de vitaminas y minerales.

Precio y accesibilidad

Con un precio de sólo 5,50 euros por un bol de 400 gramos, el Poke de pollo de Mercadona es una opción extremadamente asequible para aquellos que buscan una comida rápida y saludable. En comparación con otras opciones de comida preparada o incluso con comer en restaurantes, este plato ofrece una excelente relación calidad-precio. Además, la conveniencia de encontrarlo en cualquier tienda Mercadona y también en su tienda online hace que sea accesible para una amplia gama de consumidores. Ya sea para llevar al trabajo, disfrutar en casa o incluso como una opción rápida y nutritiva después de hacer ejercicio, el Poke de pollo es una solución práctica y deliciosa para cualquier momento del día.

¿A qué estás esperando para descubrir este plato? el Poke de pollo de Mercadona es una opción ganadora en la sección de ‘Listo para comer’. Con su mezcla de ingredientes frescos, su perfil nutricional equilibrado y su precio asequible, no es de extrañar que este plato esté arrasando entre los consumidores. Mercadona continúa demostrando que es posible disfrutar de comidas exóticas y deliciosas sin romper el presupuesto, reafirmando su posición como líder en el mercado de la alimentación en España, así que no lo dudes y deja que este plato te «salve» de una comida o cena en la que no te apetezca cocinar o por si no tienes tiempo.