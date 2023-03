El outlet de Madrid con todos los productos a 1 euro: desata la fiebre y tiene colas kilométricas

El fenómeno outlet lleva años instalado en España. Sin embargo, parece que es ahora, en plena crisis debido a la inflación y a la subida constante de precios, cuando se vive una auténtica fiebre por este tipo de tiendas en las que es fácil encontrar todo tipo de artículos a precios muy rebajados. Un auge también propiciado por las redes sociales, que además estos días se llenan de vídeos de gente acudiendo al outlet de Madrid que tiene todos los productos a 1 euro, y que ya está provocando colas kilométricas.

El outlet de Madrid con todos los productos a 1 euro

El outlet que está arrasando en Madrid, no es otro que Crazy Day Factory, una tienda en la que podemos encontrar una amplia variedad de productos, algunos de ellos de grandes marcas, pero con precios increíblemente bajos-

La tienda, que está en Leganés (en la Calle del Trueno 28), ha provocado una auténtica locura ya que además podemos encontrar productos muy distintos de un día para otro y también tiene un modelo de negocio que ha desatado la locura, ya que funciona mediante una serie de precios escalonados que van bajando día tras día, hasta llegar al jueves, que es el día en el que todo se vende a un euro.

Así funciona Crazy Day Factory

El viernes es el día en el que la tienda se llena de stock completamente nuevo. En este día, los clientes podrán encontrar grandes artículos por sól0 15 euros. El sábado lo que queda se rebaja 12 euros, el domingo, a 10 euros, el lunes a 8 euros, el martes a 5 euros, el miércoles a 3 euros y finalmente, el jueves todo se queda a 1 euro.

La tienda cuenta con grandes cajones en los que se disponen los productos, de modo que los clientes tienen que remover bien los artículos para poder encontrar aquellos que les resulten de necesidad y que debido a su bajo precio, seguro que van a ser considerados una «ganga».

Puedes encontrar desde electrodomésticos, a artículos de bricolaje, de cocina, electrónicos y juguetes, entre otros muchos.

Además, dentro de la misma tienda tienen una sección de «prueba», de modo que los clientes pueden probar sin problema los artículos o productos que deseen comprar y cerciorarse así de que funcionan. Eso sí, no está permitido abrir las cajas sin que no lo haga alguien de la tienda y tampoco se pueden rasgar los envoltorios. Por otro lado, no están permitidas las devoluciones.