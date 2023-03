«Subir los impuestos constantemente tiene estos riesgos. Si la decisión de Ferrovial se generaliza entre las multinacionales, España va a tener un problema», señala un experto fiscalista. La constructora de la familia Del Pino anunció este martes que cambia su sede a Países Bajos, lo cual le va a reportar grandes beneficios fiscales, entre otras ventajas. Y otras compañías se plantean hacer lo mismo para huir de la voracidad recaudatoria del Gobierno.

El Gobierno de Pedro Sánchez introdujo en 2020 (con efecto en 2021) un cambio en el Impuesto de Sociedades de gran relevancia para las multinacionales que obtienen un elevado porcentaje de sus beneficios en el extranjero: al repatriarse, estos beneficios pasaron de estar exentos al 100% como hasta entonces (para evitar la doble imposición, pues ya han pagado en el país donde se generan) a estarlo al 95%. Es decir, Ferrovial debe pagar un 5% de esas ganancias en el exterior, que la compañía cifra en el 82% del total.

Este pago del 5% no existe en Países Bajos, donde rige un principio llamado participation exemption, lo cual supone un ahorro enorme para una compañía que generó 268 millones de beneficios antes de impuestos en 2022.

Pero, no sólo se trata de eso. Con el cambio de sede, es muy probable que los ejecutivos trasladen también su domicilio a Países Bajos, donde no hay impuesto a las grandes fortunas como el que se inventó Sánchez el año pasado. Recordemos que en el resto de la UE no existe el Impuesto de Patrimonio, que sólo estaba vigente en algunas comunidades autónomas españolas hasta que el Gobierno de PSOE y Podemos impuso el nuevo gravamen para perjudicar a Madrid, Andalucía y Galicia. Por tanto, se trata de otra razón fiscal muy importante para el cambio de sede.

Estos argumentos pueden hacer que otras multinacionales españolas, incluso más grandes que Ferrovial, decidan domiciliarse también fuera de nuestro país para escapar de la voracidad recaudatoria del Ejecutivo. Lo cual tendría un impacto recaudatorio muy notable: más allá del Impuesto de Sociedades y del de las grandes fortunas, estamos hablando de personas con alto poder adquisitivo que dejan de pagar el IRPF o el IVA en España.

Otras ventajas

El cambio, en todo caso, siempre será a otro país de la UE, donde existe libertad de establecimiento para las empresas en igualdad de condiciones que en España. Así, por ejemplo, se pueden plantear también fusiones transfronterizas.

Ferrovial no achaca su cambio a motivos fiscales, aunque señala que ese 82% de su resultado proviene de fuera de España (aunque no de Países Bajos) y que podrá obtener más liquidez cotizando en la Bolsa de Ámsterdam y en Wall Street.

Otra razón a la que apuntan los expertos consultados es la seguridad jurídica, mucho mayor en Países Bajos que en España, donde el Gobierno está embarcado en una campaña contra las empresas y cambia las reglas del juego constantemente. Y también la ineficacia de la CNMV: no es de extrañar que casi todas las multinacionales españolas lleven muchos años emitiendo deuda desde Países Bajos, donde la regulación es mucho más flexible y los trámites son mucho más rápidos.