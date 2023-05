Nuevo golpe a Elena Sánchez: dimite el director financiero de RTVE a dos meses de las elecciones

Nuevo golpe para Elena Sánchez, presidenta interina de RTVE desde septiembre del año pasado después de que Moncloa forzara la dimisión del anterior responsable, José Manuel Pérez Tornero. El director financiero de la cadena, Juan Guía, ha presentado su dimisión a dos meses de las elecciones generales y dejará el cargo, uno de los puestos clave de cualquier empresa. Su puesto lo podría ocupar su actual segundo, Antonio Alarcón.

Algunas fuentes señalan que Guía no estaba de acuerdo con la política de gastos de la cadena, mientras la versión oficial es que se marcha porque ha encontrado otro empleo. Guía accedió al cargo de director económico financiero de la cadena en 2013, en época de gobierno del PP, cuando le nombró el entonces presidente, Leopoldo González Echenique. Después, con la llegada del PSOE y de Tornero se mantuvo en el cargo. También con la administradora única provisional, Rosa María Mateo.

Hace apenas unos meses, en febrero, presentó su dimisión también el director de Recursos Humanos, Pablo Galán. Galán llegó a la cadena en 2020, procedente del Canal de Isabel II, y era el encargado del proceso de las oposiciones, que se ha estancado por fallos en la empresa que se ha subcontratado para gestionarlo, según han denunciado los sindicatos. Es la misma empresa que estaba gestionando las oposiciones en la Generalitat de Cataluña, que le quitó el contrato por supuestos fallos en la gestión.

Se trata por tanto de un nuevo golpe a la gestión de Sánchez, que se encuentra totalmente atada de pies y manos en el cargo. Algunas fuentes señalan que ha sopesado dejar el cargo, también por problemas de saluda, pero la convocatoria de nuevas elecciones generales ha paralizado cualquier cambio hasta conocer el resultado del 23 de julio.

Consejo

Pero la presidenta interina de la cadena pública no ha podido hacer su propio equipo ya que el consejo no se lo ha permitido. En estos momentos hay 9 consejeros, incluida ella, y el PSOE tiene tres, los mismos que el PP, dos Podemos y uno el PNV. Tiene mayoría con los dos consejeros de Podemos pero, en la práctica, no tiene el control ya que Ramon Colom (PSOE) y Juanjo Baños (PNV) han impedido que cambia el equipo directivo.

Sánchez ha intentado cesar al número dos de la cadena, Alfonso Morales, sin suerte ya que no ha tenido el apoyo del consejo. Morales fue nombrado por Pérez Tornero y se ha negado a salir de la cadena pese a que la presidenta interina se lo ha pedido en dos ocasiones.

Los consejeros Colom y Baños sólo dan su apoyo a Sánchez en los puntos que tienen que ver con la programación, que lleva José Pablo López, ex director general de Telemadrid.