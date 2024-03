No puede ser más resultona: así es la vajilla de Lidl con la que vas a triunfar como anfitrión

La primavera está a la vuelta de la esquina y con ella las ganas de renovar nuestro hogar, de darle un toque más fresco y alegre. Una de las formas más sencillas y económicas de hacerlo es cambiando la vajilla, ese elemento tan importante en nuestra mesa y que dice mucho de nuestro gusto y personalidad.

Si estás buscando una vajilla que sea bonita, original y de calidad, no te pierdas la propuesta de Lidl, que ha lanzado una colección de 18 piezas de cerámica pintada a mano que no puede ser más resultona. Se trata de la vajilla Tognana, una marca italiana con más de 250 años de historia, que combina el diseño y la funcionalidad en sus productos.

La vajilla llena de color que arrasa en Lidl

Lo que más llama la atención de esta vajilla es su variedad de colores dentro de la misma caja, que van desde el azul al verde, pasando por el naranja, el azul cielo, el beige y el amarillo. Cada pieza tiene un tono diferente, lo que le da un toque divertido y desenfadado a la mesa. Además, los colores son muy vivos y atractivos, ideales para darle un poco de alegría a nuestros platos.

La vajilla está compuesta por 6 platos llanos de 27 cm, 6 platos hondos de 21 cm y 6 platos de postre de 19 cm, lo que la hace perfecta para cualquier ocasión, ya sea un desayuno, una comida o una cena. Los platos son de cerámica, un material resistente y duradero, que además es apto para el microondas, lo que facilita su uso y limpieza.

Cómo conservar la vajilla

Aunque la vajilla es de cerámica, un material que soporta bien el calor y los golpes, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para conservarla en buen estado y alargar su vida útil. Estos son algunos consejos que te damos:

No uses la vajilla en el horno o en el fuego directo , ya que podría dañarse o agrietarse.

, ya que podría dañarse o agrietarse. Aunque es apta para lavavajillas , es mejor que no lo hagas ya que podría perder el brillo o el color de la pintura. Es mejor lavarla a mano con agua tibia y jabón suave, y secarla bien con un paño.

, es mejor que no lo hagas ya que podría perder el brillo o el color de la pintura. Es mejor lavarla a mano con agua tibia y jabón suave, y secarla bien con un paño. No la apiles demasiado , ya que podría rayarse o romperse. Es mejor guardarla en un lugar seco y protegido, y separar las piezas con papel o tela para evitar el roce.

, ya que podría rayarse o romperse. Es mejor guardarla en un lugar seco y protegido, y separar las piezas con papel o tela para evitar el roce. No uses estropajos o productos abrasivos para limpiarla, ya que podrían dañar la superficie o el esmalte. Usa una esponja suave o un cepillo de cerdas blandas.

Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de tu vajilla durante mucho tiempo y mantenerla como el primer día.

Cómo combinar la vajilla

Una de las ventajas de esta vajilla es que al tener tantos colores, puedes combinarla de muchas formas diferentes y crear mesas originales y divertidas. Aquí te damos algunas ideas para inspirarte:

Puedes usar un solo color para toda la vajilla, o mezclar dos o tres que combinen bien entre sí. Por ejemplo, puedes usar el azul y el verde para una mesa fresca y natural, o el naranja y el amarillo para una mesa cálida y luminosa.

Puedes usar un mantel o una servilleta de un color que resalte la vajilla , o que haga juego con alguno de sus tonos. Por ejemplo, puedes usar un mantel blanco para que la vajilla destaque más, o un mantel verde para que haga juego con el verde de la vajilla.

, o que haga juego con alguno de sus tonos. Por ejemplo, puedes usar un mantel blanco para que la vajilla destaque más, o un mantel verde para que haga juego con el verde de la vajilla. Puedes añadir otros elementos decorativos a la mesa, como velas, flores, frutas o servilleteros, que armonicen con la vajilla y le den un toque más personal y acogedor. Por ejemplo, puedes poner unas velas azules, unas flores amarillas, unas naranjas y unos servilleteros de mimbre.

Con estas ideas, podrás crear mesas únicas y sorprendentes con tu vajilla, y adaptarlas al tipo de comida, al ambiente o al estado de ánimo que quieras.

Los beneficios de tener esta vajilla de Lidl

Además de ser una vajilla bonita y original, esta vajilla de Lidl tiene otros beneficios que la hacen una opción muy interesante para tu hogar. Estos son algunos de ellos:

Es una vajilla de calidad, hecha de cerámica , un material que conserva bien el calor y el sabor de los alimentos, y que es resistente y duradero.

Es una vajilla económica, ya que por solo 44,99 euros puedes tener 18 piezas de vajilla , lo que supone un ahorro considerable respecto a otras vajillas de similar calidad y diseño.

, un material que conserva bien el calor y el sabor de los alimentos, y que es resistente y duradero. Es una , lo que supone un ahorro considerable respecto a otras vajillas de similar calidad y diseño. Es una vajilla ecológica, ya que al ser pintada a mano, no se usan productos químicos ni tintes artificiales, lo que reduce el impacto ambiental y la huella ecológica.

lo que reduce el impacto ambiental y la huella ecológica. Es una vajilla versátil , ya que al tener tantos colores, puedes combinarla de muchas formas y usarla para diferentes ocasiones, desde un desayuno informal hasta una cena elegante.

, ya que al tener tantos colores, puedes combinarla de muchas formas y usarla para diferentes ocasiones, desde un desayuno informal hasta una cena elegante. Es una vajilla única, ya que al ser pintada a mano, cada pieza es diferente y especial, lo que le da un valor añadido y un encanto especial.

Con todos estos beneficios, no cabe duda de que esta vajilla de Lidl es una gran opción para tu hogar, que te permitirá disfrutar de tus comidas y de tus invitados con estilo y buen gusto. No esperes más y hazte con la vajilla Tognana de Lidl, la vajilla que no puede ser más resultona.