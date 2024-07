Ni barbacoa ni horno: el invento de Alcampo que lo combina todo y te convertirá en el mejor anfitrión

Si quieres triunfar este verano con las mejores barbacoas para tus amigos o familiares, Alcampo tiene algo que seguro vas a querer poner a prueba. En esta época del año, no hay nada como disfrutar de una buena parrillada al aire libre, rodeado de seres queridos y con el aroma irresistible de la carne y los vegetales asados. Sin embargo, muchas veces, el dilema de elegir entre una barbacoa tradicional y un horno puede limitar nuestra experiencia culinaria. Alcampo ha dado con la solución perfecta para aquellos que no quieren renunciar a nada: una barbacoa con horno independiente.

Imagina la comodidad y la versatilidad de tener un sólo equipo que te permita tanto asar a la parrilla como hornear pizzas, panes o cualquier otro plato que desees. Este innovador producto no sólo amplía tus posibilidades culinarias, sino que también optimiza el espacio y simplifica el proceso de cocción. Con la Barbacoa de carbón y leña IMOR ETNA con horno independiente de Alcampo, podrás sorprender a tus invitados con una variedad de platos que no sería posible con una barbacoa convencional. Además, su diseño robusto y funcionalidad avanzada aseguran una experiencia de cocción superior y su precio es uno de los más ajustados del mercado, así que toma nota de lo que ahora te explicamos sobre esta barbacoa con horno que ya está arrasando en todas las tiendas de Alcampo y que no vas a querer dejar escapar.

La barbacoa de Alcampo que es también un horno

El verano es la temporada perfecta para organizar reuniones al aire libre, y contar con el equipo adecuado es esencial para convertirte en el mejor anfitrión. Ya sea que planees una fiesta grande o una pequeña reunión familiar, este invento de Alcampo te permitirá lucirte como nunca antes. Gracias a la Barbacoa de carbón y leña IMOR ETNA con horno independiente, podrás cocinar todo tipo de platos en la comodidad de tu jardín. Sin duda, se trata del producto que está destinado a revolucionar la manera en que disfrutas de tus parrilladas y reuniones al aire libre.

Características principales

La Barbacoa IMOR ETNA está diseñada para funcionar con carbón y leña, dos combustibles que garantizan un sabor auténtico y una experiencia de cocción excepcional. Estos materiales no sólo aportan un sabor inigualable a los alimentos, sino que también permiten una mayor versatilidad en la cocción, adaptándose a diferentes tipos de platos. El quemador de carbón y leña asegura una distribución uniforme del calor a lo largo de toda la superficie de cocción, lo que es crucial para obtener resultados perfectos en cada plato. Ya sea que estés asando carnes, verduras o cualquier otro tipo de alimento, la distribución uniforme del calor evita puntos calientes y asegura una cocción pareja. Además, la barbacoa cuenta con una entrada de aire en el interior del horno que permite controlar la temperatura de manera precisa, ajustándose a las necesidades específicas de cada receta y asegurando una cocción homogénea de los alimentos. Esta característica es especialmente útil para hornear, ya que permite mantener una temperatura constante y adecuada para obtener resultados óptimos en panadería y repostería.

Funcionalidades avanzadas

Una de las características más destacadas de esta barbacoa es su encendido manual, que, aunque puede parecer un detalle menor, proporciona un control total sobre el proceso de cocción desde el primer momento. El termómetro incorporado es otra adición valiosa, ya que permite monitorear la temperatura interna sin necesidad de abrir el horno constantemente, lo que ayuda a mantener una temperatura estable y eficiente.

Diseño y practicidad

El diseño de la IMOR ETNA es robusto y funcional, pensado para facilitar su uso y mantenimiento. El cajón cenicero frontal extraíble simplifica la limpieza después de cada uso, permitiéndote disfrutar más del momento y preocuparte menos por el mantenimiento. Las dimensiones de las parrillas, de 71,5×26 cm, ofrecen un espacio amplio para cocinar una gran cantidad de alimentos simultáneamente, lo que es ideal para reuniones grandes.

Versatilidad y peso

Con un peso de 33 kg, la barbacoa es lo suficientemente robusta para asegurar su estabilidad durante el uso, pero también puede ser movida con relativa facilidad cuando sea necesario. La versatilidad de la IMOR ETNA no solo se limita a las parrilladas. Su horno independiente te permite hornear pizzas, panes y otros platos que usualmente no podrías preparar en una barbacoa tradicional. Esta combinación única convierte a la IMOR ETNA en una herramienta indispensable para cualquier amante de la cocina al aire libre.

En resumen, la Barbacoa de carbón y leña IMOR ETNA con horno independiente de Alcampo es una inversión que transformará tu manera de disfrutar las reuniones al aire libre. Su diseño innovador y sus características avanzadas la convierten en una opción superior a las barbacoas convencionales. No solo te permitirá preparar una amplia variedad de platos con facilidad, sino que también te ayudará a sorprender y deleitar a tus invitados en cada ocasión. Si estás buscando una manera de llevar tus habilidades culinarias al siguiente nivel este verano, no busques más: la IMOR ETNA es exactamente lo que necesitas.