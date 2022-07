Los 6 muebles a mitad de precio en Maisons du Monde que merecen la pena comprar

¿Aún no has aprovechado las rebajas para dar un nuevo aire a tu hogar? No dejes pasar estos muebles a mitad de precio que arrasan en Maisons de Monde. Piezas únicas para dar un toque moderno y personal a tu hogar a un precio de escándalo. Te mostramos 6 muebles y complementos de decoración de Maisons du Monde que ahora, puedes llevarte al 50% de descuento.

Las rebajas son una oportunidad de oro para hacerte con ese mueble que tanto querías, pero que se salía de presupuesto. En Maisons du Monde han tirado la casa por la ventana y están dejando casi regaladas auténticas joyas que quedarán de lujo en tu casa. ¡Aprovecha antes de que arrasen con ellas!

Los 6 muebles a mitad de precio de Maisons du Monde

Espejo de metal dorado

Este espejo es ideal para darle un toque de estilo a cualquier pared, tiene unas medidas de 45 x 50 y gracias al 50% de rebaja te lo puedes llevar a casa por solo 14,95 euros. Tiene un estilo minimalista y moderno en dorado para añadir color y elegancia a cualquier espacio.

Mesa de centro envejecida

Hay muebles atemporales que se llevan todo el protagonismo en el salón y esta mesa en uno de ellos. Está hecha de madera envejecida para conseguir un aire cálido y rústico en el hogar y tiene una estructura resistente para que te acompañe durante años. Antes valía 400 euros, ahora puedes estrenarla en casa por 152,99 euros.

Espejo de pared Terra

Ninguna habitación está completa sin un buen espejo de pared, este tiene unas medidas de 70 x 150 cm y un borde ancho de madera. Se puede colgar o apoyar en la pared y ahora, puedes llevártelo a casa por 107,00 euros, con una rebaja de más de 100 euros. Quedará ideal en el dormitorio o incluso en el recibidor, allí donde lo pongas, aportará estilo y amplitud a partes iguales.

Baúl de mimbre Manea

Este baúl incluye una rejilla de mimbre para conseguir un aire natural y veraniego en el hogar. Es ideal para guardar complementos y tiene una rebaja de más de 30 euros gracias a su 50% de descuento. Tiene unas dimensiones de 28 cm de alto, 50 cm de ancho y 24 cm de fondo y está compuesto por una estructura de madera y ratán.

Mesa auxiliar de Nácar Maeva

Si no tienes mucho espacio en el salón o quieres una mesa auxiliar ligera, esta es tu mejor opción. Tiene un diseño moderno y fácil de combinar y no ocupa apenas espacio. Puedes llevártela a casa por 29,95 euros con su descuento del 50%. Toda una ganga para dar un nuevo aire al salón por menos de 30 euros.

Cómoda de noche Miranda

Se acabó eso de tenerlo todo tirado por el armario, con esta cómoda conseguirás aumentar tu espacio para guardar ropa o almacenamiento en tu dormitorio. Tiene 4 amplios cajones y es de color blanco lacado combinado con patas de madera. También está disponible en negro y ambos modelos cuentan con una rebaja del 50%. Antes valía 315 euros, ahora puede ser tuya por 149,99 euros.