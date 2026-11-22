El oro, que había conseguido encadenar varias semanas de buena racha, está dejando de comportarse como el refugio que muchos inversores esperaban. Ni siquiera la escalada militar entre Estados Unidos e Irán ha conseguido frenar su desplome.

El viernes, el metal precioso llegó a cotizar en torno a los 3.559 dólares por onza, con una pérdida superior al 34% desde los máximos históricos de enero, cuando rondó los 5.400 dólares. La paradoja es evidente y, mientras aumenta la incertidumbre geopolítica, los inversores venden uno de los activos que tradicionalmente utilizaban para protegerse de ella.

Entre los motivos de esta corrección se encuentra un cambio de rumbo en la política monetaria que está sacudiendo los mercados financieros. «El principal factor es la revisión de las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos», explica Daniel Marburger, director de StoneX Bullion en Dubái. El experto señala que el aumento de las rentabilidades reales convierte al efectivo y los bonos en alternativas más atractivas frente al oro, que no genera intereses. A ello se suma la fortaleza del dólar, que encarece el metal para los compradores internacionales.

La Fed cambia las reglas del juego

Las últimas actas de la Reserva Federal, correspondientes a su reunión de octubre, han confirmado el endurecimiento del discurso monetario. La mayoría de sus miembros contempla nuevas subidas de tipos, mientras algunos responsables consideran necesario acelerar el ritmo. Christopher Waller ha defendido incluso un incremento de medio punto porcentual en diciembre.

En este sentido, el mercado ha reaccionado rápidamente y ya asignan una probabilidad del 97% a una subida de 25 puntos básicos en diciembre. Mientras tanto, el bono estadounidense a diez años ofrece una rentabilidad cercana al 5% y el dólar alcanza máximos de diecinueve meses.

Esta combinación perjudica especialmente al oro. Cuando los bonos ofrecen intereses elevados, mantener un activo que no proporciona cupones ni dividendos implica renunciar a una remuneración cada vez mayor.

Desde XTB también señalan al fortalecimiento del dólar, el incremento de los rendimientos de los bonos y la búsqueda de liquidez como enemigos del atractivo del metal. A su juicio, las ventas responden principalmente a una reducción de posiciones por parte de los inversores, más que a un deterioro de los fundamentos del oro a largo plazo.

Y si ocurre en la Fed, ocurrirá en Europa. En este sentido, el BCE también ha contribuido al cambio de escenario. Tras elevar los tipos en septiembre, mantuvo en octubre la facilidad de depósito en el 2,50%, ante las presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Medio. Aunque no ha anticipado nuevas subidas, su cautela refuerza la percepción de que los tipos podrían permanecer elevados durante más tiempo.

La otra gran incógnita es por qué el oro retrocede precisamente cuando las tensiones internacionales deberían impulsar su demanda. Si bien, cuando las bolsas sufren pérdidas importantes, algunos inversores necesitan vender activos para obtener efectivo, reducir riesgos o atender exigencias de garantías. Y el oro, por su elevada liquidez, puede convertirse en una de las primeras posiciones que liquidan.

Y es ahí cuando el metal cae, junto a las acciones, en lugar de actuar como contrapeso. XTB compara el episodio con las ventas de marzo de 2020, aunque identifica una diferencia fundamental: entonces la Fed acudió al rescate de los mercados con recortes de tipos y estímulos; ahora está señalando nuevas subidas.

Marburger coincide en que la recogida de beneficios, la reducción de posiciones y la necesidad de efectivo pueden reforzarse mutuamente. Además, advierte que una política monetaria más restrictiva de lo previsto podría intensificar las pérdidas.

Los bancos centrales siguen comprando

Sin embargo, las caídas no significan que todos los compradores hayan desaparecido. Los bancos centrales siguen siendo una fuente estructural de demanda, aunque sus adquisiciones no bastan necesariamente para detener las correcciones a corto plazo.

También existen diferencias entre el mercado financiero y el oro físico. Marburger asegura que StoneX Bullion está observando un aumento de la demanda entre sus clientes de Europa y Oriente Medio, especialmente de lingotes de 10 y 20 gramos. Algunos compradores están aprovechando los menores precios para ampliar sus posiciones.

Esta divergencia refleja que no todos los inversores persiguen el mismo objetivo. Mientras algunos fondos reducen exposición por las condiciones monetarias, otros compradores mantienen una estrategia patrimonial de largo plazo.

La gran pregunta es si el desplome ha terminado. Marburger identifica los 3.500 dólares por onza como una referencia psicológica a la baja, mientras que los 3.800 y 4.000 dólares serían niveles relevantes en una eventual recuperación.

No obstante, advierte que una cotización más barata no significa necesariamente que el mercado haya tocado fondo. Para recuperar una tendencia alcista sostenida, considera necesario que disminuya la presión del dólar y de los rendimientos reales.