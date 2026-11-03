El Ibex 35 despide octubre con pérdidas y con un mensaje claro para los inversores: presentar buenos resultados ya no garantiza subidas en Bolsa. El selectivo español cerró el último día del mes por debajo de los 18.700 puntos, lo que supone un retroceso aproximado del 3,8% respecto al cierre de septiembre. Se trata, además, del segundo mes consecutivo en negativo.

La corrección refleja un mercado más exigente, en el que los inversores no sólo examinan los beneficios de las empresas, sino también su capacidad para mantenerlos, generar caja y cumplir las expectativas que ya están incorporadas en sus cotizaciones.

Para Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, octubre evidencia que «unos beneficios sólidos pueden convivir con una corrección bursátil cuando las expectativas son exigentes y aumenta la incertidumbre». El experto de Roams apunta a varios factores que han coincidido durante el mes: las dudas sobre los márgenes de la banca, las tensiones en la deuda francesa, el encarecimiento de la energía y el nerviosismo internacional sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial.

Manuel Pinto, analista de XTB, comparte ese diagnóstico y destaca que el comportamiento del índice esconde diferencias importantes entre sectores. Mientras los bancos han sufrido el castigo de los inversores, las compañías eléctricas, gasistas y algunas empresas vinculadas a la salud han mostrado una mayor resistencia. El peso de las entidades financieras en el selectivo ha contribuido a explicar su peor comportamiento relativo frente a otros índices europeos.

La banca lastra al Ibex

El sector financiero ha sido uno de los grandes protagonistas negativos de octubre. Las entidades han presentado beneficios elevados, pero el mercado ha reaccionado con cautela ante las dudas sobre la evolución de sus márgenes, el coste de las provisiones y la capacidad para mantener la rentabilidad en los próximos trimestres.

En Santander, las mayores provisiones y la debilidad del negocio en Brasil han pesado sobre la cotización. En BBVA, los inversores han puesto el foco en un margen de intereses en España y una ratio de capital inferiores a lo esperado, pese a que la entidad mantiene una posición de solvencia por encima de su rango objetivo.

Pinto considera que el mercado ha elevado el nivel de exigencia sobre la banca: ya no basta con presentar beneficios elevados, sino que las entidades deben demostrar que pueden repetirlos sin asumir más riesgos ni consumir demasiado capital. También advierte de que los tipos de interés altos no representan una ventaja ilimitada para el sector. Aunque permiten obtener mayores ingresos por los préstamos, pueden encarecer la financiación, reducir la demanda de crédito y elevar los impagos.

En este sentido, la evolución de los bancos será determinante para el comportamiento del Ibex durante los dos últimos meses del año. Según el experto de Roams, sostener los márgenes y contener las provisiones ayudaría a recuperar la confianza de los inversores.

Empresas que destacan en octubre

La caída del índice no ha impedido que varias compañías registren un comportamiento positivo. Entre los valores más destacados del mes, Pablo Vega señala a Cellnex, Indra e Iberdrola, con avances aproximados del 14%, el 12,8% y el 7,2%, respectivamente.

En el caso de Indra e Iberdrola, las subidas cuentan con respaldo en sus resultados empresariales. Iberdrola incrementó un 10% su beneficio neto durante los nueve primeros meses de 2026, hasta los 5.816 millones de euros, apoyada en un volumen récord de inversiones. Indra, por su parte, elevó un 22% su beneficio neto hasta septiembre, hasta los 355 millones, y aumentó sus ingresos un 29%, hasta los 4.645 millones. Su cartera de pedidos alcanzó los 22.165 millones de euros.

No obstante, Pinto introduce un matiz sobre la tecnológica: después de su fuerte revalorización, el mercado exigirá que convierta su cartera de pedidos en márgenes y generación de caja recurrentes. Una parte importante del flujo de caja publicado por Indra procede de los anticipos recibidos para los Programas Especiales de Modernización, por lo que conviene distinguir entre esa entrada de fondos y la generación ordinaria de caja del negocio.

Cellnex presenta un caso diferente. Vega interpreta parte de su avance como una recuperación de expectativas después del castigo bursátil previo, apoyada en la mejora de la generación de caja. La compañía había comunicado en julio que su flujo de caja libre alcanzó los 301 millones de euros en el primer semestre, frente a los 19 millones del mismo periodo del año anterior.

Las utilities también han encontrado apoyo en el mercado. Iberdrola, Endesa, Enagás y Redeia han mostrado un comportamiento positivo durante octubre, según el análisis de Pinto. Su atractivo reside en la visibilidad de sus ingresos y en la inversión necesaria para reforzar las redes energéticas, aunque tampoco son inmunes a los movimientos de los tipos de interés.

En el sector de la salud, Grifols y Rovi figuran entre las compañías que han despertado interés. La demanda menos dependiente del ciclo económico puede favorecer a estas empresas en momentos de incertidumbre, aunque sus cotizaciones también dependen de sus propios resultados y perspectivas.

Apuestas para el cierre del año

De cara a noviembre y diciembre, Vega considera que conviene prestar atención a las compañías capaces de transformar el crecimiento de su actividad en mejores resultados y mantener una elevada visibilidad sobre sus ingresos. Entre ellas destaca Iberdrola, por sus inversiones en redes y el aumento de sus beneficios, y Ferrovial, por el comportamiento de sus autopistas norteamericanas.

Ferrovial registró un crecimiento del 21,8% en su EBITDA ajustado durante los nueve primeros meses del año en términos comparables, mientras que sus ingresos avanzaron un 10,8%. La compañía también destacó el crecimiento de sus autopistas en Norteamérica y la solidez de su cartera de construcción.

Pinto, por su parte, considera que el tramo final del año será especialmente exigente para las compañías con valoraciones elevadas o necesidades importantes de financiación.

En este contexto, ambos analistas apuntan a la importancia de los resultados empresariales, los tipos de interés y el coste de la energía. El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios los tipos en octubre, con la facilidad de depósito en el 2,50%, pero la decisión no despeja las dudas sobre la trayectoria de la política monetaria en los próximos meses.

El petróleo también constituye un riesgo para las perspectivas. Un encarecimiento prolongado puede elevar los costes de las empresas, presionar los márgenes y dificultar la moderación de la inflación. A ello se suman las tensiones sobre la deuda francesa y las dudas acerca de cuándo comenzarán a rentabilizarse las enormes inversiones en inteligencia artificial.

Con todo esto por delante, la banca tendrá que recuperar la confianza, las energéticas deberán demostrar que sus inversiones siguen generando valor y las compañías de crecimiento tendrán que acreditar que sus resultados justifican las valoraciones alcanzadas.