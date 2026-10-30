El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes con un retroceso del 0,68% que le ha llevado a perder la cota de los 18.800 enteros y situarse en 18.730,1 puntos.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, en torno a las 9.18 horas de la mañana, el selectivo ampliaba sus pérdidas hasta el 1,02%, y se colocaba entonces en 18.662,5 enteros.

En este marco, en los primeros compases de negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Repsol (+0,95%), Telefónica (+0,9%) y Logista (+0,8%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Acerinox (-2,7%), Caixabank (-2,1%) y ACS (-1,7%).

Vuelta a la tensión

La coyuntura en las Bolsas sigue marcada por los acontecimientos en Oriente Próximo y la incertidumbre en torno al conflicto y al suministro del crudo, lo que ha llevado al petróleo a situarse por encima de los 117 dólares por barril.

La coalición militar internacional liderada por Arabia Saudí ha anunciado este viernes la intercepción y destrucción de un dron lanzado por la milicia rebelde de los hutíes en la región de La Meca, según ha confirmado el portavoz oficial del contingente, el general de división Turki al Maliki.

Esta nueva interceptación se produce en el marco de una serie de ataques con misiles y aeronaves no tripuladas lanzados por la insurgencia yemení contra diversas infraestructuras clave en territorio saudí, entre ellas instalaciones de la petrolera estatal Aramco y aeropuertos internacionales en Riad, Yeda y Dammam.

El petróleo vuelve al alza

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 2,1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 117,3 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), aumentaba su precio un 2%, hasta los 104 dólares por barril.

En el terreno empresarial español, Ezentis ha comunicado, antes de la apertura del mercado, que cerró los nueve primeros meses con un beneficio atribuido de 1,9 millones de euros frente a las pérdidas registradas de 2,1 millones hace un año.

De su lado, Acerinox ha avanzado que obtuvo un beneficio neto de 162 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone multiplicar por 23 las ganancias de siete millones registradas en el mismo periodo del año anterior.

Neinor Homes ha comunicado que ha acordado, a través de su filial íntegramente participada Neinor DMP BidCo, el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Aedas Homes a un precio de 24 euros en efectivo por acción con el objetivo de excluir a la promotora inmobiliaria de su cotización en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

Por su parte, CaixaBank ha señalado que cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio de 4.962 millones de euros, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que Unicaja ha apuntado que cerró los primeros nueve meses con un beneficio neto atribuido de 543 millones, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el ámbito ‘macro’, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cinco décimas al crecimiento, frente a la contribución de una décima del sector exterior.

Asimismo, el organismo ha publicado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9%, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo mixto en los compases iniciales de la jornada. Milán abría perdiendo un 1,2%, mientras que París bajaba un 0,1% y Londres subía un 0,3%. De su lado, Francfort perdía un 0,4%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1196 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,988%.