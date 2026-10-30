En la recta final de los resultados de la banca llega el turno para la malagueña, que trae buenas noticias para sus accionistas. Unicaja obtuvo un beneficio neto de 543 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando ganó 503 millones. El crecimiento de los ingresos recurrentes, el dinamismo de la actividad comercial y la reducción de las provisiones han impulsado los resultados de la entidad.

Pero uno de los datos más destacados del ejercicio está en la remuneración al que apostó por la malagueña. Unicaja prevé destinar el 95% de su beneficio neto consolidado de 2026 a dividendos, frente al 70% del ejercicio anterior. En concreto, los dos pagos a cuenta previstos para este año sumarán alrededor de 382 millones de euros, un 126% más que en 2025.

La entidad ya abonó en septiembre un primer dividendo de 8,44 céntimos brutos por acción y ha aprobado un segundo pago de 6,42 céntimos, que se realizará el próximo 17 de diciembre. La remuneración se completará con un dividendo complementario previsto para abril de 2027, una vez aprobado por la Junta General de Accionistas.

Buenos márgenes para el beneficio

La evolución del negocio ha permitido a Unicaja mejorar sus principales indicadores financieros durante los nueve primeros meses del año.

El margen de intereses alcanzó los 1.151 millones de euros, un 3% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que las comisiones netas aumentaron un 1,3%, hasta los 397 millones.

Por su parte, el margen bruto creció un 3,5%, hasta los 1.629 millones de euros. Especialmente positivo fue el comportamiento de los ingresos procedentes de la gestión de patrimonios y los seguros, que avanzaron un 9%, hasta los 312 millones, y ya representan el 19% del margen bruto.

Dentro de este negocio, las comisiones generadas por los fondos de inversión aumentaron un 15,7% y las procedentes de seguros lo hicieron un 7,9%.

Además, las dotaciones totales disminuyeron un 20% interanual. En concreto, las pérdidas por deterioro de activos financieros bajaron un 21,6%, hasta los 72 millones de euros, mientras que las provisiones se redujeron un 13,9%, hasta los 59 millones.

Como consecuencia, el margen de explotación creció un 7,2%, hasta los 752 millones de euros, y el resultado antes de impuestos alcanzó los 760 millones, un 7,4% más.

La rentabilidad ajustada sobre el capital tangible (ROTE) se situó en el 12,2%, mientras que la ratio de eficiencia alcanzó el 46%.

Más clientes en Unicaja

La actividad comercial mantiene un elevado dinamismo. El volumen de negocio de clientes aumentó un 5% interanual, mientras que los recursos de clientes minoristas alcanzaron los 97.616 millones de euros, un 4,6% más.

Uno de los segmentos con mejor comportamiento fue el de los fondos de inversión, cuyo patrimonio creció un 13,9%, hasta los 19.226 millones de euros. Las suscripciones netas ascendieron a 1.603 millones durante el año, lo que permitió a Unicaja alcanzar una cuota del 15% de las entradas netas del sector y situarse como la segunda entidad en España por captaciones netas.

En conjunto, los activos gestionados aumentaron un 9,7%, hasta los 26.707 millones de euros.

También destacó la evolución del crédito. La inversión crediticia sana creció un 4,9%, hasta los 49.371 millones de euros, con avances en todos los segmentos. La financiación a empresas aumentó un 11,4%, mientras que el crédito al consumo y otros préstamos avanzaron un 11,9%.

La nueva producción crediticia alcanzó los 9.347 millones de euros entre enero y septiembre, un 9,2% más que un año antes. Sobresale especialmente la nueva producción hipotecaria, que creció un 30,5%, y la financiación al consumo, que aumentó un 33,4%.

La calidad del balance continúa mejorando. Unicaja redujo sus activos improductivos un 22,4% interanual, hasta los 1.392 millones de euros, mientras que la ratio de morosidad descendió al 1,8%, frente al 2,2% registrado un año antes.

Al mismo tiempo, la cobertura de los créditos dudosos aumentó hasta el 84,6%, lo que supone una mejora de 10,6 puntos porcentuales.

Los activos adjudicados inmobiliarios también experimentaron una reducción significativa, del 34,1%, mientras que los créditos dudosos disminuyeron un 14,7%. El coste del riesgo se mantuvo en niveles reducidos, en el 0,19%.

En materia de solvencia, la entidad cerró septiembre con una ratio de capital CET1 del 15,5%, con una holgura de 6,9 puntos porcentuales sobre los requerimientos regulatorios.

La posición de liquidez también se mantiene sólida, con una ratio de cobertura de liquidez (LCR) del 239,1%.

La malagueña refuerza al accionista

La política de remuneración al accionista se convierte en uno de los grandes protagonistas de los resultados de 2026.El banco espera distribuir entre sus accionistas el 95% del beneficio neto consolidado del ejercicio, frente al 70% destinado en 2025.

Tras el primer dividendo a cuenta, de aproximadamente 217 millones de euros, abonado el pasado 24 de septiembre, Unicaja repartirá otros 6,42 céntimos brutos por acción el próximo 17 de diciembre.

Con ambos pagos, la entidad distribuirá alrededor de 382 millones de euros a cuenta de los resultados de 2026, un 126% más que el año anterior.

A esta cantidad se sumará un dividendo complementario previsto para abril de 2027, cuya aprobación corresponderá a la Junta General de Accionistas.Esta política de retribución se apoya en la capacidad de generación de resultados y en la sólida posición de capital de la entidad, que continúa reforzando su balance y mejorando sus indicadores de calidad crediticia.