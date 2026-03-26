Las bolsas europeas cotizan con descensos tras la negativa de Irán al plan de negociaciones con Estados Unidos. Así, el Ibex 35 retrocede un 0,51%, hasta los 17.100 puntos.

En el arranque de la jornada bursátil, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 3%, hasta los 105 dólares, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 93 dólares, con un alza del 3%.

El precio del crudo Brent sigue por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de EEUU e Israel. Asimismo, el coste del gas natural ha amanecido también al alza.

Las bolsas europeas se tiñen de rojo

El selectivo madrileño se ha situado a las 9.00 horas en los 17.082 puntos, con Arcelormittal (-2,67%), Acerinox (-1,36%) y Redeia (-1,34%) liderando los descensos en una apertura teñida casi por completo de rojo.

La banca también se incluye dentro de los farolillos rojos con Unicaja, que abre con un descenso del 1,7%. Tampoco ayudan algunos pesos pesados como Santander al retroceder cerca de un punto porcentual.

En el lado opuesto, y con subidas, destacan Merlin Properties (+1,5%), tras lanzar una colocación acelerada para ampliar capital en un 10% para centros de datos; Repsol (+1%), al calor del repunte del 2,5% en el precio del petróleo; e Indra (+0,6%), después de que Escribano ganara el pulso y dejara en evidencia al Gobierno.

El descenso del Ibex 35 también se vive en el resto de plazas europeas. El Dax alemán se deja un 0,8%, mientras que el Cac francés cede un 0,55%. Tampoco se libra Wall Street, ya que los futuros apuntan a un descenso en torno al 0,5% para el S&P 500 y el Nasdaq.