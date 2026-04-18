Tras el rally del petróleo, los mercados se enfrentan a una nueva fase de incertidumbre. La geopolítica es sin duda la que dictará el escenario, mientras que los bancos centrales, condicionados por el conflicto, cambiarán sus expectativas ante un posible deterioro del crecimiento económico global.

Mientras que el año pasado la guerra arancelaria entre EEUU y China agitaba los mercados, hoy lo son Irán y el petróleo. Durante el último mes, los mercados han tenido un recorrido muy agitado con el petróleo al alza, la política monetaria en reajuste, unos rendimientos de bonos elevados y los activos de riesgo más débiles.

Preocupación sobre el crecimiento global

Pero ahora, la narrativa cambia y el impacto a más largo plazo sobre el crecimiento global es lo que acapara las conversaciones. En toda esta volatilidad, son ahora los expertos los que esperan un respiro. Por su parte, Daniel Loughney, director de Renta Fija DE MIFL (Mediolaum International Funds) anticipa que habrá una resolución del conflicto, pero podría tardar varias semanas y tener un carácter intermitente.

Una resolución en el próximo mes calmará los mercados de materias primas y reducirá los precios del petróleo. Aunque es probable que haya algunos efectos duraderos sobre la inflación a corto plazo, manteniendo a los bancos centrales en pausa por ahora.

Qué se espera en el mercado de renta fija

De cara a los próximos meses, se esperan unos rendimientos de bonos más bajos a lo largo del trimestre. En este sentido, los países con desafíos fiscales deberían ver curvas de rendimiento más pronunciadas, como en Francia. Mientras que aquéllos con una mejor situación fiscal, como Irlanda, deberían tener un mejor desempeño.

A su vez, una combinación de relajación de las tensiones geopolíticas y el temor a una intervención cambiaria debería provocar una depreciación del dólar estadounidense frente al yen.

En los mercados emergentes, los riesgos a la baja para el crecimiento global aumentarán las preocupaciones sobre los fundamentos crediticios, particularmente en las finanzas públicas.

«Probablemente veremos cierta ampliación de diferenciales como resultado, especialmente en aquellos países dependientes de las importaciones de energía, como Filipinas» señala el director de Renta Fija DE MIFL.

La deuda en el punto de mira

La deuda en moneda local de Brasil es, para el experto, su opción preferida aquí, ya que Brasil es relativamente independiente en energía y la inflación sigue una trayectoria descendente. Ahora bien, la preocupación creciente está en el crédito privado. Si las tensiones en Oriente Medio se calman, la atención se desplazará a otros temas, y el crédito privado está en el radar de la mayoría de los analistas.

Esta clase de activos se enfrenta ahora a su primera prueba real de estrés tras las quiebras de la empresa estadounidense de autopartes First Brands y del concesionario y prestamista de automóviles Tricolor en octubre.

Las preocupaciones no giran en torno a un único colapso, sino a posibles vulnerabilidades estructurales, dado que esta clase de activos cuenta con mucha menos regulación y supervisión que el sistema bancario tradicional. La exposición institucional a esta clase de activos ha crecido significativamente durante la última década.

«En general, vemos que se está gestando un problema que afectará a los mercados de seguros de vida, rentas vitalicias y a la industria de gestión de activos. Probablemente no sea sistémico, pero podría empezar a percibirse como tal», señala el experto de renta fija.

A lo largo de este segundo trimestre se debería ver debilidad en áreas de los mercados de crédito particularmente sensibles a la financiación mediante crédito privado, como las empresas de software que dependen de este para grandes inversiones en centros de datos/IA.

Dado que la prima de rendimiento de los mercados de crédito en general frente a la deuda soberana sigue cerca de mínimos históricos, un crecimiento económico más débil y las preocupaciones sobre el crédito privado deberían ampliar los diferenciales.

«Preferimos, por tanto, el High Yield frente al crédito Investment Grade, ya que el rendimiento total ofrece una mejor protección frente a una ampliación de diferenciales, mientras que unos fundamentos saludables, como una alta cobertura de intereses y niveles sólidos de caja, limitarán cualquier deterioro en las probabilidades de impago», concluye Loughney.

Futuros del mercado de renta variable

En cuanto al mercado de renta variable, en marzo reaccionó rápidamente y las valoraciones de la renta variable se revisaron a la baja. Ahora, la relación precio-beneficio actual de la renta variable estadounidense se sitúa en 21, claramente por encima de la media a largo plazo, que ronda el 17,7.

Cabe destacar que, hasta la fecha, los analistas no han realizado ajustes en las previsiones de beneficios para 2026 y 2027. Ahora mismo, el foco del mercado vuelve a los fundamentales, especialmente a los beneficios empresariales en plena temporada de resultados.

La temporada de resultados podría suponer un alivio para los inversores. Las previsiones de crecimiento de beneficios para el S&P 500 se sitúan en torno al 12-13% interanual, lo que sigue siendo un ritmo sólido y, además, sin revisiones negativas relevantes en las últimas semanas, mejorando ampliamente las expectativas generadas a finales del año pasado.

«Esto reduce el riesgo de decepciones generalizadas y deja margen para sorpresas positivas si las compañías baten expectativas», señala Manuel Pinto, analista de mercados.

Temporada de resultados

Sin embargo, más allá de las cifras, el foco del mercado estará en los mensajes que acompañen a los resultados. En particular, la atención se centrará en la evolución del gasto en inversión (capex) y en el desarrollo del negocio vinculado a la inteligencia artificial y la nube, especialmente en el caso de las grandes tecnológicas.

El verdadero factor de alivio no será únicamente que las compañías cumplan, sino que confirmen que este ciclo de inversión sigue siendo rentable y sostenible. En este contexto, los primeros resultados publicados, especialmente en el sector financiero, están ofreciendo ya señales relevantes sobre el estado del ciclo económico.

Por el lado tecnológico, el protagonismo del denominado grupo de los Magníficos 7 sigue siendo determinante para el comportamiento del mercado.

Este grupo ha mostrado una dinámica claramente diferencial, con una revalorización cercana al 15% en las últimas sesiones y avances incluso en un entorno geopolítico complejo, mientras que el resto del índice presenta un comportamiento más débil.

Por su parte, desde Swisscanto, tienen en cuenta el aumento de las expectativas de inflación y el deterioro de las previsiones de crecimiento mundial. En marzo, las expectativas de inflación en EE UU ya se dispararon del 2,4 % al 3,3 %, mientras que la confianza de los consumidores estadounidenses alcanzó en abril su nivel más bajo en varios años.

Como consecuencia, se materializarán unas expectativas de beneficios más bajas, que podrían desencadenar nuevos ajustes en los precios de las acciones. Una desescalada del conflicto a lo largo de abril frenaría, a su vez, esta evolución.

Oportunidades en la renta variable

El conflicto en Oriente Medio también ha revertido algunas de las rotaciones del mercado de renta variable que han impulsado la rentabilidad desde principios de año. En primer lugar, el rendimiento superior de los valores value se detuvo en marzo.

En segundo lugar, la tendencia de las pequeñas capitalizaciones se invirtió, y los valores de pequeña capitalización registraron un rendimiento un 3% inferior al de los de gran capitalización en marzo, tras dos meses de fuertes ganancias relativas.

En tercer lugar, la inversión en la rotación de estilos favoreció a los valores de alta calidad.

Exactamente, durante la guerra a nivel sectorial, los valores energéticos (+11,3%) fueron los claros ganadores a nivel mundial en marzo, mientras que los sectores cíclicos, como el industrial (-10,6 %) y los materiales básicos (-10,7 %), fueron los que más se quedaron atrás.

Swisscanto se apoya en la IA

Desde Swisscanto consideran adecuada una asignación de renta variable entre neutral y ligeramente más defensiva, mediante posiciones en bienes de consumo básico, servicios públicos o salud. Del mismo modo, una mayor asignación a empresas de calidad puede contribuir a mejorar la resiliencia de la cartera.

Al mismo tiempo, el papel de la IA como posible motor de crecimiento estructural sigue intacto.

Es probable que los semiconductores, los equipos de red y los proveedores de infraestructura de centros de datos sean los principales beneficiarios de este ciclo de inversión, impulsado por los sustanciales gastos de capital de los principales hiperescaladores.

En un entorno en el que la seguridad y la independencia energéticas cobran cada vez más importancia, el tema de la electrificación también está ganando protagonismo.

Sin duda, el alto al fuego proporcionará un respiro, aunque es probable que los riesgos de titulares sigan siendo elevados en los próximos días. Por lo tanto, las condiciones del mercado seguirán siendo frágiles por el momento.