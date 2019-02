Era un secreto a voces. El magnate ruso Fridman ha lanzado por fin una oferta pública de adquisición (OPA) sobre DIA. L1 Retail, división de comercio minorista de LetterOne, vehículo inversor del magnate ruso Mikhail Fridman y propietaria del 29% de DIA, ha lanzado una OPA voluntaria sobre la totalidad de las acciones del grupo de alimentación que no posee a un precio de 0,67 euros por título. Tras el anuncio, los títulos de la compañía española se han disparado hasta superar el precio de la OPA, por lo que la inmensa mayoría de los expertos apuestan por vender al mercado.

Los accionistas de DIA no han hecho más que perder dinero en el último año, tiempo en el que los títulos de la firma de distribución han pasado de valer 4 euros a los actuales 0,70 euros, lo que supone un desplome superior al 80%. Los expertos, además, no creen que los accionistas puedan recuperar su inversión, con lo que la mayoría recomienda vender ahora, que el precio de sus títulos está por encima de los 0,67 euros a los que Fridman ha lanzado la OPA, antes que quedarse a ver qué pasa.

Sobre la mesa, varias opciones. La primera, que salga adelante la OPA a 0,67 euros, lo que haría buena la venta de las acciones a los precios actuales (0,70 euros por acción). La segunda, que bien la CNMV o bien el propio Fridman tuviera que lanzar otra OPA a un precio superior. En ambos casos lo más probable es que DIA terminara excluida de la Bolsa. Por último, otra posibilidad pasa porque no salga adelante la OPA.

Los expertos recomiendan vender

La mayoría de los expertos consultados por OKDIARIO recomiendan vender los títulos de DIA siempre y cuando estén por encima del precio al que ha lanzado la OPA Fridman, es decir, siempre que estén por encima de los 0,67 euros por acción.

Victoria Torre, de SelfBank, considera positivo que LetterOne sí vea valor en la compañía y confíe en reflotar el negocio. “Más allá de los problemas de balance de DIA, hablamos de la tercera cadena de supermercados de España por cuota de mercado, con una marca reconocida y con una serie activos inmobiliarios significativos”. “Aunque la prima del 56% pueda sonar elevada, cabe recordar que sus acciones llegaron a valer más de 7 euros en 2015 y que hace tan solo 12 meses superaban los 4 euros por acción”, recuerda Torre.

“Lo normal es que el precio de DIA se ajustase a los 0,67 euros ofertados, de manera que sí es sorprendente que los títulos estén cotizando por encima de ese nivel. Sería improbable que llegue un tercero y lanzase una contraoferta. Parte del mercado está apostando a que el regulador inste a LetterOne a elevar la oferta una vez la OPA sea presentada formalmente en la CNMV”, explican desde SelfBank, donde creen que “lo más sensato para los actuales accionistas no sería aceptar la OPA, si no vender en el mercado en estos momentos en que su cotización supera el precio de OPA”.

Aitor Méndez, de IG, cree que “comprar ahora para vender en la OPA no” es una buena opción, ya que “el precio ya se ha ajustado con creces a lo que ofrece Fridman“. La OPA es voluntaria, por lo que “siempre está la opción de comprar para sumarse al barco de Fridman, pero por el momento está todo el aire y tampoco parece aconsejable entrar ahora”.

Para los que ya están dentro, Méndez subraya que “a falta de conocer más detalles del plan estratégico anunciado, todo parece indicar que es el último bote que sale del Titanic para todos aquellos que se han visto atrapados dentro de la acción”. “La prima del 56% ahora mismo parece una buena opción para vender y olvidarse”, concluyen en IG, desde donde recuerdan que “si la OPA sale adelante y el accionista no ha vendido, verán como su participación se diluye aún más con un ampliación de capital por un montante superior al valor que se le da a la empresa con la oferta de Fridman (417 millones de euros) y la amenaza de una posterior exclusión de cotización”.

Alberto Iturralde, analista independiente, recomienda a los accionistas de DIA observar “durante las próximas sesiones si el valor se coloca ligeramente por debajo del precio de la OPA, que es a 0,67 euros”. Aunque la sesión de este martes pueda quedar por encima, e incluso en las sesiones del miércoles y jueves, Itturralde cree que tiene que haber un momento en el que el valor se estabilice por debajo: “Eso significará que Fridman tenía completamente controlada la compañía, es decir, que había llegado ya a un acuerdo con los demás accionistas relevantes para quedarse con toda la compañía a 0,67 euros”.

Sin embargo, “si el precio se coloca por encima de los 0,67 euros por acción, es porque no tenía el control de la compañía, y entonces simplemente hay que esperar, porque, ¿para qué vas a acudir a la OPA si el mercado te está esperando más?“, se pregunta Iturralde.

Gisela Turazzini, cofundadora de BlackBird, cree que la OPA de Fridman a DIA ha sido una conspiración cocida a fuego lento. “Con la sospecha de una conspiración orquestada con Goldman Sachs, Fridman ha comprado lo legalmente permitido en DIA para hundir la cotización teniendo el control en la administración de la compañía y permitirse el lujo de declarar un profit warning, la reestructuración de las cuentas anuales y chantajear a la banca con la suspensión de pagos si no le realizan una quita”, explica Gisela, que cree que “con todo ello, los hechos justifican la teoría de la conspiración y, claramente, Fridman se ha hecho con el control y pretende comprar DIA tras haber reestructurado la deuda y aniquilado el valor de los accionistas actuales”.

“Que finalmente Fridman haya prescindido de una ampliación de capital implica que muy mal no ve el asunto, puesto que si la situación fuera insalvable probablemente habría hecho uso de ella antes de lanzar sus redes sobre la compañía. En este sentido considero que la OPA es una tomadura de pelo y que debería de llegar a manos del regulador para analizar si existe o no algún tipo de comportamiento ilícito como he comentado en mi artículo citado anteriormente. En este sentido, recomendamos no acudir a la OPA a la espera de recibir una oferta superior por parte de Fridman”, concluye Turazzini.

Miguel Momobela, analista de XTB, afirma que DIA “se embarca en un 2019 un tanto complejo tras salir de un año de intensa pérdida de la que aún intenta recuperarse”. “Las últimas noticias relativas a la OPA lanzada por el grupo LetterOne abren una ventana a un posible plan de rescate que incluye reestructuración de la línea de negocio y objetivos de la compañía en los próximos 5 años, de hacerse efectiva”, continúa el analista.

“El consenso de recomendaciones apunta a que acudir a la oferta podría ser una solución razonable, si bien de cerrarse la OPA, DIA sería excluida de cotización. La alta necesidad de reconvertir a la compañía de alimentación, con objeto de revertir una severa pérdida de competitividad dentro de su sector, así como de drenar la continua sangría en términos de márgenes operativos, crean un nuevo escenario de salvación del que se espera en cualquier caso que derive en un cambio de rumbo para DIA a nivel contable y financiero”, concluye Momobela.