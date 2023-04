Los mercados dudan de la salud de la banca regional americana y alertan de más crisis

Los mercados creen que los problemas del sector financiero americano están sin resolver, alertan de la fragilidad de la banca regional de Estados Unidos y están convencidos de que habrá más crisis de entidades en los próximos meses, según fuentes consultadas por OKDIARIO. La caja de Pandora se desató con el colapso del Silicon Valley Bank, y aunque este es un asunto que parece ya resuelto y que la Reserva Federal reaccionó con prontitud garantizando toda la liquidez que necesitara la banca que acusara problemas parecidos, otros bancos regionales están padeciendo el efecto en sus cuentas de la subida de los tipos de interés. Durante la época en la que éstos estaban prácticamente a cero realizaron inversiones que ahora se han dado la vuelta, mostrando su falta de rentabilidad y obligando a muchas de estas entidades a vender su cartera de bonos públicos a pérdidas para evitar el colapso, que es lo que precisamente trata de conjurar la FED proporcionando la mayor liquidez posible para despejar la amenaza de quiebra.

El hecho, de acuerdo con los medios citados, es que durante todo este tiempo, desde la crisis del Silicon Valley Bank, se aprecia una retirada significativa de depósitos de los bancos regionales en favor de las grandes entidades financieras, que son las que se están beneficiando del aumento del precio del dinero porque incrementan de manera notable su margen de intermediación y están obteniendo unos resultados muy buenos, a diferencia de las instituciones más pequeñas. El problema añadido, que reviste una importancia clave en Estados Unidos, es que la banca regional ha empezado a dejar de prestar dinero, y este es un asunto crucial para las pequeñas y medianas empresas, que hasta ahora dependían de la asistencia financiera de esta clase de bancos. «Esta es una cuestión de una trascendencia difícil de exagerar para la evolución de la economía americana», añaden los citados medios, que resaltan el hecho de que hasta el momento no esté supervisada por la FED, aunque el Gobierno del presidente Biden ha anunciado un reforzamiento del sistema de regulación para pasar a controlar mejor este tipo de entidades.

El run run del mercado es que el sector bancario regional americano atraviesa por problemas profundos, que si deja de prestar va a ocasionar dificultades importantes entre las pymes del país y que esto puede precipitar una recesión en Estados Unidos al tiempo que la inflación todavía dista mucho de estar controlada a pesar de las intensas subidas de tipos de interés. En lo que se refiere a Europa, las fuentes consultadas no ven problemas importantes en el sector bancario, después de que se zanjara la venta de Credit Suisse a UBS por 3.000 millones y se hayan despejado, al menos hasta la fecha, las dudas sobre la gestión y la posición financiera del Deutsche Bank. Pero los mercados alertan de que aquí en el continente se detectan conductas similares como la aversión de la banca a prestar dinero a pesar de la intensa mejora de su margen de intermediación como consecuencia de la subida de los tipos de interés.

«Aunque la rentabilidad de las entidades está creciendo, lo cierto es que éstas demuestran una pasividad alarmante. Las cuotas hipotecarias están subiendo, pero la remuneración de los depósitos sigue parada. Hay una sensación que empieza a instalarse en el mercado de que si presto puedo equivocarme, y si no lo hago, pues me está yendo muy bien porque la cuenta de resultados está mejorando notablemente, o sea que todo perfecto», explican los citados medios. Pero el resultado de todas estas circunstancias es que la financiación de la economía se está endureciendo, que escasea, que no hay dinero en el mercado y que, por ejemplo, la private equity, la banca de inversión ha reducido de manera dramática las operaciones de compra ante las dificultades para encontrar financiación y el mayor rigor en el escrutinio de las transacciones.

A este respecto, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha reconocido que los últimos episodios de inestabilidad financiera van a suponer un «endurecimiento adicional» a las condiciones de financiación, a pesar de la «buena» y «sólida» situación del sistema bancario europeo. En el curso de una conferencia en la Fundación La Caixa, De Guindos ha añadido que los bancos en Europa «tienen capital y liquidez», pero que «no hay lugar para la complacencia». Las situaciones que hemos visto recientemente muestran «la rapidez con la que se puede vaciar un banco», ha dicho el vicepresidente del BCE, por lo que ha considerado que las entidades van a tener que prestar más atención a sus niveles de liquidez en una situación de «desaceleración económica» en la que los créditos impagados pueden aumentar.