Mercadona tiene el bolso que parece de Zara y todas quieren: cuesta sólo 15 euros e incluye un perfume irresistible

Todos sabemos lo acertado que suele estar siempre Mercadona, no sólo cuando se trata de su sección de alimentación, sino también la de cosmética y la de perfumería. De hecho, sus perfumes suelen ser noticia por contar con fragancias de lujo a precios muy económicos, pero en esta ocasión queremos hablaros de algo que está revolucionando a las clientas de este supermercado. Un perfume de Mercadona que llega acompañado de un bolso que todo el mundo compara con uno que Zara lanzó hace algunos meses. Un bolso y un perfume que además pueden ser tuyos por sólo 15 euros, de modo que no nos extraña que todo el mundo quiera hacerse con él.

No hay mejor sensación que encontrar algo bonito, útil y asequible… y si encima viene con sorpresa, todavía mejor. Seguro que Mercadona va a alegrarte el día, ya que ha lanzado un lote para mujer que no sólo incluye un perfume que huele de maravilla, sino también un bolso que recuerda como decimos, a uno que tuvo muchísimo éxito en Zara. Un set que ya vuela de los supermercados valencianos, ya que el perfume que lleva es perfecto para la primavera, pero encima su bolso tiene un diseño tipo cubo, en tonos camel y crudo, con acabados cuidados y un estilo que hace que sea ideal para llevar con tus mejores looks de temporada. Y en cuanto al perfume, se llama The Rose y es una de esas fragancias que atrapan desde el primer momento, con un aroma floral suave, limpio y femenino que muchas ya comparan con perfumes de gama mucho más alta.

Todo el conjunto parece pensado para regalar, autorregalarse o simplemente darse un capricho sin culpa. Y claro, con ese precio y ese diseño, no es de extrañar que se haya convertido en uno de los productos más comentados de Mercadona en redes sociales.

Mercadona tiene el bolso que parece de Zara y que viene con perfume de lujo

Aunque el set sea dedicado al perfume, es más que evidente que lo primero que salta a la vista es el bolso. Tiene una forma tipo saco o bombonera, fabricado en una combinación de materiales que simulan cuero en tono marrón caramelo y tejido beige, con una silueta estructurada que le da un aspecto muy estiloso. El cierre de cordón, el asa larga ajustable y los detalles dorados lo convierten en un accesorio comodísimo para el día a día.

Más de una clienta ha dicho en TikTok o en Instagram que este bolso recuerda muchísimo a uno que Zara tuvo a la venta el año pasado y que en rebajas llegó a costar cerca de 20 euros. La diferencia aquí es que en Mercadona cuesta sólo 15… ¡e incluye perfume! El parecido es innegable, aunque este lote tiene ese plus que lo hace aún más tentador.

Un perfume floral que enamora: The Rose Como Tú

Dentro del lote viene también una fragancia de 100 ml de la línea Como Tú, que ya tiene sus propias fans. Este perfume, The Rose, está inspirado en la rosa clásica, pero con un toque moderno y fresco. No es el típico aroma empalagoso: tiene una salida limpia, casi afrutada, que va dando paso a un corazón floral suave y muy agradable formado por la vainilla y la frambuesa.

La presentación del frasco es minimalista y coqueta, con un degradado en rosa que va del blanco al fucsia claro, y un tapón blanco que le da un aire juvenil. No es sólo un perfume que huele bien, es un detalle bonito para llevar en el bolso o tener en el tocador.

Además, aunque cuesta 15 euros el set completo, muchas compradoras aseguran que este perfume no tiene nada que envidiar a otros mucho más caros. Su duración es buena y deja una estela sutil que lo hace perfecto para el día a día.

Un lote pensado para triunfar como regalo o autorregalo

En época de cumpleaños, celebraciones o simplemente porque sí, este lote de Mercadona es uno de esos hallazgos que no se pueden dejar pasar. La caja viene presentada con ilustraciones de rosas y una estética muy cuidada, ideal para regalar sin necesidad de envolver. Pero también es perfecto para darse un capricho personal y renovar bolso y perfume con un solo gesto.

Ahora ya lo sabes, si estás pensando en sorprender a alguien, no hace falta gastarse una fortuna. Este pack lo tiene todo: utilidad, estilo y un aroma delicioso. Y lo mejor de todo es que es una edición limitada, así que si lo ves, lo más sensato es hacerte con él antes de que desaparezca de las estanterías. Se trata del perfume (+ bolso) viral del momento, de modo que lo mejor que puedes hacer es no dejarlo escapar.