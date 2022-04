Francia afronta este domingo unas elecciones que marcarán el futuro del país -y en gran medida el de Europa- durante los próximos años. Más allá de la cuestión puramente política y en lo que a activos financieros se refiere, el mercado teme que una victoria de Marine Le Pen, la principal rival del presidente Emmanuel Macron, pueda provocar las mismas caídas en Bolsa que causó la victoria de Trump en EEUU o, mucho peor, que las que propició el éxito del Brexit.

La primera vuelta de los comicios presidenciales será la primera parada de un proceso electoral más amplio que llega precedido de un auge de la derecha y la ofensiva militar lanzada por Rusia sobre Ucrania a finales de febrero. Entre los aspirantes a ser el nuevo inquilino del Elíseo la mejor posicionada es Marine Le Pen (Agrupación Nacional), quien ya logró el ansiado cara a cara con Macron en los comicios de 2017.

Con Le Pen pisándole los talones a Macrón, el previsible duelo entre ambos tendrá lugar el próximo 24 de abril. De cara al mercado, algunos analistas temen que si Le Pen emula las sorpresivas victorias del Brexit y de Donald Trump, las Bolsas se desestabilicen en lo que ya ha sido un 2022 muy turbulento para los inversores.

El 24 de junio de 2016 Reino votó en referéndum su salida de la Unión Europa. Ese día, el FTSE 100, el índice británico cedió un 3,15%. En la jornada siguiente el descenso fue del 2,55% y poco a poco fue recuperándose de ese susto. El golpe para las Bolsas del continente y Wall Street fue mayor.

Sólo ese viernes, la caída del Euro Stoxx 50 -el índice en el que cotizan las 50 mayores compañías europeas- se hundió un 8,62%; mientras que el descenso del Dax fue del 6,8%. El Ibex 35 vivió su peor sesión de la historia hasta el estallido del coronavirus, al desplomarse un 12,4%. Al otro lado del Atlántico, las caídas del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100 rondaron el 3,5%. El lunes, aunque en menor medida, las principales Bolsas accidentales volvieron a cerrar en negativo y el euro siguió fortaleciéndose frente a la libra después de que la divisa británica cayera a niveles de hacía 30 años.

En el caso de la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses del 9 de noviembre de ese mismo año, el susto para los mercados fue mucho menor. Los índices europeos perdieron entre en dos sesiones entre un 0,5% y un 3% de su valor; mientras que el Dow Jones llegó a cerrar ambas jornadas en positivo

“Excluyendo la probable reacción instantánea de los mercados financieros, las implicaciones a más largo plazo son más difíciles de evaluar”, apunta François Rimeu, estratega senior de La Française AM, quien pone el foco en la posición de Le Pen respecto a Europa. La francesa ya no quiere que su país abandone la eurozona -como sí hacía antes- por lo que el riesgo de ruptura del bloque monetario parece ser bajo. No obstante, advierte también Rimeu, “haría más incierto el desarrollo económico dentro de la eurozona”. “Habrá que volver a discutir las políticas de inmigración, se cuestionarán las políticas fiscales, cambiarán las relaciones diplomáticas, etc. A primera vista, no parece ser positivo para el crecimiento potencial europeo en el futuro”, añade.

Hywel Franklin, máximo responsable de renta variable europea de Mirabaud Asset Management, pone el foco en la diferencia que entre los candidatos existe respecto a las energías renovables. “Mientras que Macron ha esbozado planes para realizar importantes inversiones en energía solar y eólica, Le Pen ha prometido derribar las turbinas eólicas del país”, considera.

Según Pietro Baffico, european economist de la gestora abrdn, la reelección de Macron sería bien recibida por los mercados financieros, “ya que implicaría una continuidad política, algunos avances más en la agenda de reformas, posiblemente una mayor integración en la UE, y un intento renovado de abordar la reforma de las pensiones”. Por el contrario, opina que los activos financieros franceses se pueden ver afectados de forma negativa en el caso de que “uno de los candidatos populistas resulte elegido”. “Esperaríamos ver una ampliación de los diferenciales de los bonos soberanos franceses y un rendimiento inferior de los valores de renta variable y de crédito franceses de ámbito nacional”, apunta.