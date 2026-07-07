Mientras que las bolsas europeas acaban de levantar la persiana, las bolsas de la región asiáticas echan el cierre. En esta ocasión las Bolsas Asia-Pacífico han terminado en rojo este martes.

Las dudas se han apoderado de la operativa tras ver el desplome de los títulos de Samsung Electronics, que se ha dejado casi un 7% pese a esperar resultados récord para el segundo trimestre.

En concreto, la compañía surcoreana ha presentado un adelanto de sus resultados del segundo trimestre, informando de una ganancia operativa de 89,4 billones de wones, lo que supone multiplicar por diecinueve el beneficio cosechado en el mismo periodo del año anterior, cuando ganó 4,68 billones de wones.

Duplica el beneficio, pero no es suficiente

En lo que respecta a las ventas, se espera que se sitúen en 171 billones de wones en el trimestre, duplicándose con creces frente a los 74,57 billones de wones del mismo periodo del ejercicio precedente. Pero las caídas han sido las grandes protagonistas, y es que como dicen los expertos, pese a que las cifran son más que buenas, el mercado cada vez espera más.

«Aunque las cifras han superado las previsiones de los analistas, han sido recibidas de forma muy negativa por los inversores, provocando una nueva oleada de ventas en los valores de semiconductores y fabricantes de memorias de las bolsas asiáticas», señalan los expertos.

En su opinión, aunque los fundamentales del sector «permanecen intactos», las altas valoraciones «están elevando considerablemente el nivel de exigencia de los inversores respecto a los resultados empresariales».

«Las empresas pueden superar las estimaciones de los analistas y aun así ver caer el precio de sus acciones simplemente porque no logran alcanzar lo que el mercado se había convencido tácitamente de que era posible», apuntan los analistas

Además, los expertos explican que las caídas de Samsung «recuerdan que, en mercados sobrevalorados, cumplir las expectativas ya no es suficiente».

Castigo en los mercados

El ‘golpe’ ha sido tal que el índice Kospi de Corea del Sur ha sido el más castigado este martes. En concreto, ha cerrado con una caída del 4,91% hasta los 7.656,31 puntos.

«El índice ha caído casi tanto como las acciones de una sola empresa; así de excesivamente dependiente es el Kospi de la salud de tan solo dos compañías», comenta Ozkardeskaya, en referencia a Samsung y SK Hynix.

Por su parte, el Nikkei 225 de Japón se ha dejado un 2,12% y ha terminado instalado en los 68.256,96 puntos.

En Australia, el S&P/ASX 200 también ha caído, un 0,31% en su caso, cerrando en 8.803,90 enteros.

Y el Hang Seng de Hong Kong ha terminado con pérdidas del 0,6%.