El Gobierno ha añadido más dudas sobre la cifra real de parados, de personas en ERTE, y de fijos discontinuos que no están trabajando. En una respuesta por escrito al Grupo Popular en el Senado, el Ministerio de Yolanda Díaz asegura que a cierre de 2022 había 51.096 personas en ERTE, mientras que según las cifras de la Seguridad Social, ministerio que dirige José Luis Escrivá, a 31 de diciembre del año pasado había 20.606 trabajadores acogidos a esta figura. Además, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, en una comparecencia en el Senado este martes, ha asegurado que en 2022 ha habido de media sólo 5.000 fijos discontinuos más que en 2020 y 2021 -325.100 frente a 320.000-.

La cifra no es creíble para los expertos. «Los números no dan. En diciembre de 2022, según el SEPE, el número de parados con relación laboral, donde están los fijos discontinuos, eran más de 622.000. Ellos dicen que la EPA da 594.200. ¿Dónde están los que sobran?», asegura José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios de USO. «Mienten más que hablan», asegura un experto que prefiere mantener el anonimato.

Porque ni siquiera concuerdan los datos que el propio Ministerio de Trabajo ha aportado hasta ahora. Este martes, Pérez ha explicado que, según la EPA, a cierre de 2022 había 594.200 trabajadores fijos discontinuos -y de media anual, 325.128-. De esos 594.200, Pérez reconoce que había 45.500 buscando empleo activamente. Pero hace unos días, el propio Ministerio aseguró en una respuesta parlamentaria que, según el SEPE, había 443.078 fijos discontinuos inactivos.

El lío de cifras es monumental. El SEPE dice en sus datos que hay 622.000 personas paradas con relación laboral -donde están los fijos discontinuos-, la EPA que hay 594.200; y en una respuesta parlamentaria el SEPE asegura que hay 443.078 trabajadores fijos discontinuos inactivos. Y Pérez asegura que, con la EPA en la mano, sólo hay 45.500 buscando activamente empleo.

El Gobierno asegura que está midiendo el número de fijos discontinuos como han hecho todos los gobiernos desde 1985. Pero el número de contratos no concuerda con la cifra efectiva de fijos discontinuos que reconoce Trabajo.

Males estadísticos

Tampoco la cifra de ERTE, aunque en este caso no influye en la cifra final de parados porque no se consideran personas desempleadas en ningún caso. Pero la diferencia entre lo que dice la Seguridad Social y el SEPE es de más del doble. Y la respuesta del secretario de Estado a la senadora del PP Teresa Ruiz-Sillero este martes no aclara dudas. «Es un elemento que se produce siempre y tiene que ver con la distinta manera de proceder al cómputo, que es uno de los males estadísticos que siempre ha habido en España», ha señalado. «Lo más real es lo que dice la Seguridad Social», ha explicado.

La disparidad de datos alimenta las dudas sobre la cifra real de parados, no sólo denunciada por el PP. También los expertos han puesto de manifiesto que el número de desempleados no es real desde que el Gobierno aprobó la reforma laboral en enero de 2022 y obligó a las empresas a hacer contratos fijos discontinuos a lo que antes eran temporales.