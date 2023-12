Los planes de pensiones privados de Cataluña se han reducido en 22.358 personas en dos años, según un informe publicado por Fundación Mapfre al que ha tenido acceso OKDIARIO. El desplome del ahorro de los catalanes ha provocado que la Comunidad de Madrid supere a la comunidad presidida por Pere Aragonés y se sitúe en el primer lugar de las regiones con más planes de pensiones individuales en 2022.

En concreto, la autonomía dirigida por Isabel Díaz Ayuso, que ocupaba la segunda posición del ránking en la edición anterior del informe de la fundación, ha incrementado en 8.025 el número de personas con planes de pensiones privadas y se ha colocado en el primer lugar de la lista a nivel nacional.

La Comunidad de Madrid ha pasado de representar el 16,95% de los españoles que poseen este tipo de instrumentos financieros a un 17,05%, 0,1 puntos porcentuales más. En ese tiempo, Cataluña ha perdido el 1,68% de la población con planes de pensiones y ha pasado de liderar el ránking al segundo lugar.

La tercera posición la ocupa Andalucía. La autonomía presidida por Juanma Moreno ha mantenido invariable su representación dentro de la población española que ahorra de forma privada para su jubilación en el 14,1%.

En términos relativos, la proporción de los habitantes de las comunidades españolas que tienen planes de pensiones individuales se distribuye de la siguiente manera, según la Fundación Mapfre:

Comunidad de Madrid : 17,05%

: 17,05% Cataluña : 16,68%

: 16,68% Andalucía : 14,1%

: 14,1% Comunidad Valenciana : 9,43%

: 9,43% País Vasco : 8,64%

: 8,64% Castilla y León : 5,83%

: 5,83% Galicia : 4,93%

: 4,93% Islas Canarias : 3,89%

: 3,89% Castilla-La Mancha : 3,53%

: 3,53% Aragón : 3,5%

: 3,5% Región de Murcia : 3,13%

: 3,13% Islas Baleares : 2,36%

: 2,36% Extremadura : 1,79%

: 1,79% Principado de Asturias : 1,76%

: 1,76% Comunidad Foral de Navarra : 1,3%

: 1,3% Cantabria : 1%

: 1% La Rioja : 0,81%

: 0,81% Ceuta y Melilla: 0,16%

En el conjunto del territorio español, un total de 8.164.262 personas han recurrido a planes de pensiones individuales como forma de ahorro. Asturias ha sido la región que más ha aumentado su representación en el total, 0,15 puntos porcentuales más, pero el principado no ha logrado escalar puestos dentro de la lista y se ha mantenido en el décimo cuarto lugar.

Planes de pensiones privados

Con todo, los planes de pensiones privados no son muy populares en España. Según la III Encuesta Paneuropea de Pensiones 2023 de Insurance Europe, el 51% de los españoles admite que no está ahorrando para la jubilación. Este porcentaje sitúa a España a la cola de Europa, lugar en el que el 39% de los habitantes no acumula activos para su retiro.

El 57% de los jóvenes españoles de entre 18 y 35 años reconoce que no se prepara para su jubilación. Por su parte, el 49% de los que tienen entre 36 y 50 años se encuentran en la misma situación. A partir de los 51 años, la tasa de los que no ahorran para su retiro se reduce al 47%.

Entre la minoría de españoles que sí se preocupan de ahorrar para el día de mañana, sólo el 26% afirma hacerlo a través de un producto individual de pensiones. Según los datos ofrecidos por la Fundación Mapfre, los ciudadanos de España con planes de pensiones individuales se han reducido en 43.748 personas.

El retroceso provoca que España se sitúe en la cola de Europa, sólo por detrás de Portugal, en el ránking de ahorro para la jubilación. Los datos aparecen después de las políticas que Pedro Sánchez ha implementado en relación a este tipo de instrumentos financieros.

En concreto, el 2020 fue el último año en el que los españoles podían aportar hasta 8.000 euros a sus planes de pensiones con derecho a desgravar, en función del tipo marginal de cada inversor, en el IRPF. Ese ejercicio se saldó con aportaciones netas por valor de 1.226 millones de euros.

Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez redujo ese límite hasta los 2.000 euros a partir del 1 de enero del 2021. Como consecuencia del empeoramiento de las condiciones fiscales, ese año se cerró con reembolsos netos de -92 millones de euros, debido a que las aportaciones brutas ascendieron hasta los 2.539 millones, mientras que las prestaciones a 2.631 millones.

En definitiva, el descalabro de los planes de pensiones privados ha continuado y se ha mantenido constante a lo largo de los últimos años. Con todo, los madrileños han apostado por este tipo de ahorro para su retiro y los catalanes han salido más perjudicados al verse adelantados por la Comunidad de Madrid en tan sólo dos años.