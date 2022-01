Incorporar a tu hogar fragancias especiales es algo de lo que nunca te arrepentirás y es que no hay nada mejor que estar en casa y notar un olor agradable mientras te relajas viendo la televisión o leyendo un buen libro, ¿no es cierto? Poder disfrutar de un aroma especial es, sin duda, todo un lujo, especialmente cuando se trata de fragancias muy reconfortantes. En Mango saben que esto es muy importante para todos sus clientes, y es por eso por lo que ofrecen las mejores fragancias para tener tu hogar siempre con buen olor.

Pero este producto de Mango no sólo tiene una fragancia increíble, también es muy decorativo, así que tendrás dos opciones por el precio de una, ¿qué más se puede pedir? Si aún no sabes de qué tipo de producto te estoy hablando, no te preocupes, te lo contamos a continuación.

La vela aromática de naranja de Mango Home

Se trata de una vela aromática con olor a naranja que logrará inundar todo tu hogar. El olor de la naranja suele ser muy potente e incluso amargo en ciertas ocasiones, pero en el caso de las velas de Mango el olor es muy agradable e inconfundible. Tanto es así que seguro que querrás tener estas velas en casa siempre.

Están hechas con cera vegetal y tienen, aproximadamente, una duración de 45 horas, dependiendo del uso que se le de. Pero estas velas no sólo tienen olor a naranja y es que en sus notas de olores también encontramos la granada y el cassis, por lo que el olor será aún más agradable. ¡Te encantará estar en casa!

Las velas, además, son un clásico de la decoración y es que dan un toque muy cálido a cualquier rincón del hogar, especialmente cuando estas velas van en un recipiente minimalista. Así que si no sabes cómo decorar algunos rincones de tu hogar, no dudes en colocar algunas velas de Mango, ¡quedará espectacular! Además, tendrás la ventaja de que son velas aromáticas e incluso, sin encenderlas, podrás oler el aroma tan agradable que desprende.

Lo mejor de todo es que estas velas de Mango, además de tener un aroma muy especial, también tienen un precio bastante bueno y es que te costará 12,99 euros, que no está nada mal teniendo en cuenta su durabilidad de hasta 45 horas y su tamaño de 180 gramos.

Aún así, si el olor a naranja no es el que más te agrada, no te preocupes, en Mango podrás encontrar un sinfín de olores diferentes, desde el romero hasta el jazmín o la vainilla. Además, tienes la opción de comprar un tamaño más grande estas velas de hasta 350 gramos, aunque el precio en este caso es un poco más caro.

En Mango podrás encontrar muchas opciones para decorar tu hogar y que esté siempre muy bien perfumado. Así que, si no sabes cuál es el olor que más te gusta para tu hogar, prueba con varias opciones y elige la que más te agrade para oler en casa cada día.