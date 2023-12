Maisons du Monde se adelanta a las rebajas: las 10 cosas que queremos para nuestra casa

Se acerca la Navidad de modo que es ahora cuando seguramente estarás buscando un buen regalo que hacer a tus familiares, pareja o amigos. En el caso de que sean aficionados a la decoración o si al margen de regalos deseas que tu hogar luzca bonito de cara a las festividades, nada como elegir las propuestas de unas de las mejores tiendas que además cuenta ya con rebajas y eso que todavía no estamos en enero. Toma nota porque Maisons Du Monde adelanta las rebajas y estos son las 10 cosas que queremos para nuestra casa y que tú también vas a querer.

Lo mejor de las rebajas adelantadas de Maisons Du Monde

Maisons Du Monde, la marca francesa de muebles y decoración ofrece una amplia variedad de productos exclusivos y de calidad para todos los gustos y estilos. Pero solo ahora ha decidido adelantar las rebajas y lo hace con grandes descuentos para su colección más reciente que como se renueva, cuenta con productos que se ofrecen ahora a precios que no te vas a creer. ¡No te los pierdas!

Campana de cristal y flores secas beiges Cendras

Si te gusta el estilo natural y romántico, esta campana de cristal con flores secas beiges es el complemento perfecto para tu salón, tu dormitorio o tu entrada. Puedes colocarla sobre una mesa, una cómoda o una estantería y crear un ambiente acogedor y delicado. Además, al ser de flores secas, no tendrás que preocuparte por regarlas ni cambiarlas. Su precio original era de 49,99 €, pero ahora la puedes conseguir por solo 19,95 €.

Decoración de mariposa de resina negra y dorada

Si prefieres un toque más sofisticado y elegante, esta decoración de mariposa de resina negra y dorada es ideal para ti. Se trata de una figura de 21 cm de altura que representa una mariposa con las alas abiertas y en dorado con pieza brillante negra en el centro. Puedes colocarla sobre una mesa, una repisa o una vitrina y combinarla con otros objetos de decoración de colores neutros o metalizados. Su precio original era de 25,99 €, pero ahora la puedes conseguir por solo 10,35 €.

6 cuadros impresos

Si quieres darle un toque de color y alegría a tu hogar, estos 6 cuadros impresos con motivos y frases positivas son una opción divertida y original. Se trata de 6 marcos de madera blanca con impresiones de diferentes colores y motivos con mensajes como «Love is all» o «Home is the best place». Puedes colgarlos en la pared de tu salón, tu dormitorio o tu cocina y crear una composición dinámica y moderna. Su precio original era de 28,99 €, pero ahora los puedes conseguir por solo 11,55 €.

Figura de pájaro de aluminio dorado Aswan

Si eres un amante de los animales y la naturaleza, esta figura de pájaro de aluminio dorado es un must-have para tu hogar. Se trata de una escultura de 45 cm de altura que representa un pájaro de pie. Su acabado dorado le da un toque de brillo y glamour que contrasta con la sencillez y la elegancia de su forma. Puedes colocarla sobre una mesa, una consola o una chimenea y crear un punto de atención en tu estancia. Su precio original era de 50,99 €, pero ahora la puedes conseguir por solo 20,35 €.

Reloj de arena de cristal de dos colores

Si quieres añadir un elemento original y funcional a tu hogar, este reloj de arena de cristal de dos colores es una buena opción. Se trata de un reloj de arena de cristal transparente que contiene arena de dos colores: blanco y rojo. Al girarlo, la arena cae de un lado a otro creando un efecto visual muy bonito y relajante. Además, te permite medir el tiempo de forma sencilla y divertida. Su precio original era de 45,99 €, pero ahora lo puedes conseguir por solo 18,35 €.

Planta artificial verde Sara con macetero de gres terracota

Si te gustan las plantas pero no tienes tiempo o espacio para cuidarlas, esta planta artificial es la solución perfecta para ti. Se trata de una planta artificial de aspecto realista que viene en un macetero de gres de color terracota. Puedes colocarla en cualquier rincón de tu hogar y darle un toque de frescura y naturalidad. Además, al ser artificial, no tendrás que regarla ni podarla. Su precio original era de 34,99 €, pero ahora la puedes conseguir por solo 13,95 €.

Mesas auxiliares de metal y cristal Zacky

Si necesitas unas mesas auxiliares para tu salón, tu dormitorio o tu terraza, estas mesas de metal y cristal o madera negro y beige son una opción práctica y versátil. Se trata de dos mesas de diferentes tamaños que se pueden encajar una debajo de la otra para ahorrar espacio. Su estructura es de metal negro y su superficie es de cristal y de madera. Su diseño es sencillo y moderno, y se adapta a cualquier estilo de decoración. Su precio original era de 49,99 €, pero ahora las puedes conseguir por solo 19,95 €.

Baúles de jacinto de agua

Si quieres tener más espacio de almacenaje en tu hogar, estos baúles de jacinto de agua son una opción ideal. Se trata de dos baúles de diferentes tamaños que se pueden apilar o colocar por separado. Su material es el jacinto de agua, una fibra natural que le da un toque de calidez y autenticidad. Su color es el natural, lo que los hace fáciles de combinar con cualquier tipo de mueble. Su precio original era de 159,00 €, pero ahora los puedes conseguir por solo 63,60 €.

Consola con doble bandeja y ruedas de metal en negro y abeto Gallieni

Si quieres tener una consola con personalidad y carácter, esta consola con doble bandeja y ruedas de metal en negro y abeto es la que buscas. Se trata de una consola de metal negro con dos bandejas de madera de abeto y cuatro ruedas que le permiten moverse con facilidad. Su estilo es industrial y vintage, y le da un toque de originalidad y distinción a tu hogar. Puedes usarla como mueble de entrada, como mesa de centro o como mueble auxiliar. Su precio original era de 189,00 €, pero ahora la puedes conseguir por solo 75,60 €.

Taburete de ratán ecru

Y por último, si quieres tener un asiento extra en tu hogar, este taburete de ratán ecru es una opción cómoda y ligera. Su diseño es simple y elegante, y se integra perfectamente en cualquier ambiente. Puedes usarlo como asiento, como reposapiés o como mesita auxiliar. Su precio original era de 49,99 €, pero ahora lo puedes conseguir por solo 19,99 €.

Estos son solo algunos de los artículos que puedes encontrar en las rebajas de Maisons Du Monde, pero hay muchos más. Si quieres verlos todos, puedes visitar su página web. No dejes pasar esta oportunidad de decorar tu hogar con estilo y ahorro. ¡Las rebajas de Maisons Du Monde te esperan!.