El frío no da tregua estos meses y, en pleno mes de febrero, la AEMET no deja de lanzarnos numeras alertas por las heladas que, al menos por ahora, nos toca tener paciencia y encender la calefacción. Pese a ello, el aumento desmedido del precio de la luz en los últimos meses nos ha dejado, literalmente tiritando y es normal que tardemos más en encender la calefacción e incluso que queramos encontrar soluciones que nos permitan ahorrar un poquito de dinero. En este sentido, puede que la hidroestufa de Leroy Merlin sea tu mejor aliada este invierno para ahorrarte un dineral en la factura de la luz. ¡No dejes escapar esta maravilla!

La hidroestufa de Leroy Merlin que está volando

Si no quieres tener ningún frío este invierno en casa, seguro que no dejarás pasar esta genial oportunidad de hacerte con el producto que está arrasando en Leroy Merlin y ya se ha convertido en un ‘superventas’ del 2023: una hidroestufa que destaca no sólo por su increíble diseño sino porque además te servirá para que el importe en la factura de la luz no sea tan elevado.

La hidroestufa de Leroy Merlin

Se trata de la hidroestufa de pellets BIO+ 16 kw. Un producto cuyo precio es algo elevado, llegando a los 800 euros, pero que es toda una inversión a largo plazo si tenemos en cuenta que a la larga te va a ahorrar en el consumo de la luz y que no necesitarás encender la calefacción ni tampoco enchufar cualquier otra estufa a la corriente.

En este caso, la hidroestufa de la que hablamos de Leroy Merlin es un modelo de termoestufaque funciona mediante el uso de pellets y que cuenta con un interior en hierro fundido para conectar con radiadores de agua.

La potencia máxima en calefacción es de 16 kW y el modelo que os mostramos os va a servir para calentar estancias de hasta 130 m². Su funcionamiento como decimos, es mediante pellets, aunque en realidad se trataría de poli combustible ya que también funciona con huesos de aceituna y cáscaras de almendra. Posee un rendimiento muy alto del 91 %, con una autonomía de 8-27 horas. El modelo cuenta además con programador e incluye mando a distancia.

La hidroestufa de Leroy Merlin es una ecopción que pertenece a la categoría «Entorno Saludable» en la que Leroy Merlin engloba a los productos que no contienen sustancias peligrosas para las personas o el medio ambiente, o cuyo uso supone la disminución del consumo de recursos.

Las medidas son: 67,5 x 106,7 x 63,4 cm (ancho x alto x fondo) y el precio es de 2 989.00 euros, que como decimos supone una auténtica inversión para poder ahorrar a la larga y pasar un invierno cálido y confortable.