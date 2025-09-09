Leroy Merlin pone esto en su web y se lía la mundial: «Para mujeres y principiantes»

La cadena de tiendas de bricolaje y decoración, Leroy Merlin se ha convertido en viral, al poner en su web una frase que pone los pelos de punta. Sobre todo, en estos tiempos en los que la igualdad entre hombres y mujeres es algo más que evidente. Ambos géneros desarrollan sus proyectos vitales de una forma totalmente libre, hoy en día un hombre y una mujer, puede ser lo que desee ser, teniendo una capacidad ilimitada para ejercer las actividades o el trabajo que desee.

La igualdad no deja de ser esta libertad en la que poder escoger aquello que queremos hacer, sin necesidad de pensar si se trata de un género o de otro. Es decir, hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades o incluso se ven afectados por algunas novedades que quizás desconoceríamos. Leroy Merlin nos devuelve a un pasado en el que algunos roles estaban más presentes, de forma involuntaria se ha convertido en uno de los protagonistas de estos días, algo que quizás nos haga reflexionar sobre el poder de las palabras. La descripción de uno de sus productos nos ha devuelto de lleno a un pasado lejano.

Se lía la mundial por este comentario de Leroy Merlin

Antes que nada, debemos conocer el motivo de la alerta, Leroy Merlin es una empresa que lleva muchos años siendo una referencia. Esta empresa se presenta en su web como: «En Leroy Merlin nos mueve un propósito: ayudarte a cambiar el mundo que te rodea. Porque los espacios que habitamos definen la calidad de nuestra vida. Por eso apostamos por la sostenibilidad en nuestro modelo de negocio, ofreciendo desde soluciones energéticas respetuosas con el medio ambiente hasta productos elaborados con madera sostenible en más de un 80% de nuestro catálogo. Asimismo, trabajamos para reducir nuestra huella de carbono año tras año. También estamos comprometidos con la sociedad mediante diversos proyectos de voluntariado y colaboración con las comunidades locales, en acciones como el acondicionamiento de viviendas para personas vulnerables y la integración de personas con discapacidad. Nuestras tiendas se conforman entorno a cuatro mundos distintos: el bricolaje, la construcción, la jardinería y la decoración. Todas ellas bajo un mismo servicio prestado por nuestros trabajadores, el asesoramiento. Por eso, ponemos a disposición de nuestros clientes la venta asistida a través de múltiples canales, tanto presenciales como telemáticos. Somos un equipo humano compuesto por más de 14.000 personas en toda España que cree en lo que hace: trabajar cada día por mejorar el mundo que nos rodea».

Para mujeres y principiantes

Esta gran empresa que se ha convertido en todo un referente del mundo del bricolaje ha cometido un error que lo ha catapultado a todas las redes sociales. Seguro que este mensaje nos ha aparecido en más de una, buscando quizás este punto de encuentro o de debate.

El hecho de que un producto sea considerado para mujeres ya es algo que no se entiende, en especial, cuando hablamos de bricolaje. La misma destreza manual tienen ambos sexos, sin distinciones por un lado o de otro de crear algo que quizás sea más sencillo de lo que parece.

En estos tiempos que corren, podremos redescubrir un plus de buenas sensaciones con la llegada de unos productos que acabarán marcando a más de una generación. Redecorar nuestra casa o montar nuestros propios muebles, es algo que ambos sexos son capaces de hacer.

No se entiende esta distinción entre mujeres y hombres, es más, lo peor de este comentario es que sigue con una palabra que dinamita cualquier posible enmienda. Equipara a las mujeres con los principiantes, es decir, con los que empiezan a trabajar con las manos o hacer sus pinitos con el bricolaje.

En este caso, se entiende que una mujer, todas ellas, sean expertas en decoración o no, y un principiante, que, por descarte, es un hombre están en el mismo nivel. Algo que ya no se sostiene, es decir, en esta frase hay un error enorme, al equiparar a un género con otro con términos diferentes. En especial si tenemos en cuenta que hoy en día la vida de los hombres y las mujeres es muy diferente de hace 100 años.

Hay mujeres con más habilidad con un taladro que algunos hombres, principiantes o amateurs, nada tiene que ver una cosa con la otra. Si nos fijamos en estos expertos, quizás habrán cometido un error enorme que ha acabado siendo el que nos acompañará en estos días.

Por lo que, habrá llegado el momento, de poner en práctica algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días en los que nos fijamos en lo que se pone en las redes sociales y quizás en los catálogos de las tiendas.