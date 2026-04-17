La junta general de mutualistas del grupo Mutua Madrileña ha acordado nombrar consejeras a la actual consejera delegada de Rodilla, María Carceller Arce, y a Irene Hernández Álvarez. Además, ha aprobado renovar los mandatos de los consejeros Jaime Montalvo Correa, Carlos Cutillas Cordón, Rufino García-Quirós García y José Periel Martín.

Con estos nombramientos, el consejo de Mutua pasa de 11 a 13 miembros. Asimismo, el consejo mejora en paridad, al representar las consejeras un 33% del total de los asientos.

Carceller es licenciada en Económicas y Negocios Internacionales por la escuela alemana de negocios EBS. También cuenta con un posgrado por el IESE.

Es consejera delegada de Rodilla desde 2012. Anteriormente fue directora de marketing de Bebidas Carbonatadas en Pepsico, directora de Marketing en McDonald’s y ocupó cargos de responsabilidad en Yoplait y Grupo Calvo, entre otras. Fue consejera no ejecutiva de Ebro Foods entre 2017 y 2021 y es consejera de Damm desde 2015. También es consejera de Cacaolat, DISA, Elesa y Rincasa.

De su lado, Hernández es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. Es socia de Impulsa Capital desde 2002. Anteriormente trabajó 14 años en JPMorgan, ocupando diferentes cargos de responsabilidad.

Desde el 2019 es consejera independiente de Ence, mientras que desde 2018 también se siente como independiente en el consejo de Elecnor. Forma parte del consejo de la socimi Saint Croix.

Los mutualistas también han aprobado los tradicionales puntos en este tipo de encuentros, relativos a las cuentas, la gestión del consejo, la retribución anual o la delegación de facultades.

El grupo Mutua Madrileña obtuvo el pasado año un beneficio de 520,8 millones de euros, un 14,8% más que en 2024. El volumen de ingresos del grupo (incluyendo su negocio internacional) se situó por encima de los 9.757 millones de euros.

En la junta, el presidente de la compañía, Ignacio Garralda, ha destacado las fortalezas de Mutua, que pudo en 2025 mantener congeladas las tarifas de la cartera de autos a más del 30% de la cartera. «Nuestra intención es extender este año la política de congelación de nuestras tarifas a más del 40% de nuestra cartera de autos», ha avanzado el presidente.

Esta política de contención de precios se debe, según Garralda, tanto a la aportación que hacen otros negocios, como a la contención de costes gracias a la digitalización.

«Más que aumentar las tarifas, en Mutua preferimos hacer énfasis en el control de los gastos, en aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrece la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos, y en mantener una relación equilibrada con nuestros proveedores», ha dicho durante la junta general.

A futuro, ha adelantado de Mutua seguirá apostando por la diversificación y explorando vías de crecimiento inorgánico. «Nuestra intención es seguir analizando oportunidades de crecimiento en otros negocios afines a nuestra actividad. Y lo haremos sin que las variaciones del ciclo económico condicionen nuestra actuación», ha expuesto.

Este año es el último contemplado en el actual plan estratégico de Mutua. Garralda ha anticipado que para el próximo plan, que cubrirá el periodo 2027-2029, la inteligencia artificial (IA) será una de las palancas. «Estamos ante un cambio estructural que va a redefinir de forma profunda nuestra sociedad, algo que en el futuro se verá seguramente con mayor claridad», ha afirmado en referencia a esta nueva tecnología.