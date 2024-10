Judith Viader, CEO de Frit Ravich, ganadora nacional del ‘CaixaBank Premio Empresaria’ 2024

Judith Viader, CEO de Frit Ravich, ha sido reconocida como ganadora nacional del CaixaBank Premio Empresaria 2024, que cada año reconoce el talento y la excelencia profesional de empresarias en España que son un referente por su trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador. El acto, que se ha celebrado en la oficina all in one de Madrid, ha contado con la presencia de las finalistas de esta edición, así como las ganadoras de años anteriores.

El jurado de los premios, integrado por un grupo de directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a Judith Viader entre las doce ganadoras territoriales por su espíritu emprendedor y su visión estratégica. El jurado ha valorado sus méritos tanto en lo referente al éxito de su actividad empresarial como a su trayectoria profesional, su capacidad de liderazgo y su participación en iniciativas de mentoring femenino y en redes de mujeres empresarias o grupos de liderazgo.

Visión estratégica y mentoring femenino

Viader comenzó su trayectoria en la empresa en 1991 en el departamento de marketing y trabajó en diferentes departamentos, con una visión 360 grados de la compañía, hasta alcanzar la Dirección General en 1997. Al recoger este reconocimiento manos de Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank, la directiva de Frit Ravich ha detallado en su intervención que «es un honor» tener en las manos este premio, «tanto a nivel personal como a nivel empresarial».

Y ha proseguido: «A nivel empresarial es un reconocimiento al trabajo de las 1.200 personas que formamos Frit Ravich y que me acompañan en todos los momentos vitales. A nivel personal también es un gran orgullo recibir este premio que reconoce el liderazgo femenino y me gustaría dedicárselo, en especial, a mi madre».

Gortázar, por su parte, ha destacado que en la compañía son «muy conscientes del importante papel que juega el sector empresarial y el talento femenino en el desarrollo económico y social». Por ello, ha señalado, «tanto Judith Viader como todas las finalistas son claros ejemplos de visión estratégica y transformadora, creando valor y empleo a través de las empresas que dirigen».

Al acto han asistido, además, las otras once ganadoras regionales que optaban al galardón nacional del CaixaBank Premio Empresaria 2024: Virginia González Lucena, presidenta ejecutiva de Grupo Dian; Susana Juan Baras, consejera delegada de Invisa Hoteles; Paula Rodríguez Pelaez, CEO de Grupo Cafento; Beatriz Magro Nogales, CEO & cofundadora de Komvida Kombucha; María Esther Cabrera Quintero, CEO de Arrecife Bus; Marta Antich Díaz, socia administradora de Fertilab; Elena Martínez Garnica, CEO de Martínez Somalo; Isabel Rodero Baños, gerente de Dominio del Águila; Ana María López Arjona, directora general de Grupo Connect Are Us; Zulema Beresaluce Salinero, directora general de Aceitunas Cazorla; y Dolores Marín Sánchez, directora general del grupo La Ciezana Venta del Olivo.

Comunidad Premio Empresaria

Viader formará parte de la Comunidad Premio Empresaria de LinkedIn creada por CaixaBank, que promueve la relación y el networking entre todas las ganadoras territoriales de todas las ediciones anteriores y les da acceso a actividades exclusivas. Además, podrá asistir a un evento de prestigio internacional para conectar con empresarias líderes a nivel global.

Como ganadora del CaixaBank Premio Empresaria, Viader se une a Inés Juste, presidenta del Grupo Juste; Rocío Hervella, fundadora y CEO de Prosol; Arancha Manzanares, vicepresidenta de Ayesa; Lina Mascaró, presidenta de Grupo Mascaró; Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta de Grupo Cosentino; Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de Lola Casademunt; y María José Cascajo, fundadora de HC Clover, todas ellas ganadoras de las ediciones anteriores del CaixaBank Premio Empresaria.

Diversidad y excelencia empresarial

CaixaBank es consciente de la importancia que tienen las profesionales empresarias en el peso de la economía y lanza estos premios como muestra de apoyo y reconocimiento a este colectivo clave. Estos galardones se enmarcan en el programa de diversidad de CaixaBank Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, funcional, generacional, cultural…

CaixaBank, además, promueve diferentes premios y reconocimientos a la excelencia académica (Premios WONNOW), al liderazgo femenino empresarial (CaixaBank Premio Empresaria y Premio A Mujer Profesional Autónoma), líneas de acción vinculadas al deporte (patrocinio de la selección femenina de baloncesto) y entorno rural (Cátedra AgroBank: Mujer, empresa y medio rural, o el estudio de la brecha de género en el sector agrario de Closingap).

En este momento, cabe destacar que CaixaBank cuenta con un 43% de mujeres en posiciones directivas y con un 40% de mujeres en el Consejo de Administración.