Javier Medina, propietario de 11 pisos en España: «La responsabilidad económica no la puedo asumir yo, tiene que hacerlo el Estado»

La polémica por el tema de la vivienda en España. y las criticas que reciben actualmente, los propietarios que acumulan varias viviendas ha puesto esta vez el foco en Javier Medina, un empresario inmobiliario que tiene once pisos en España y que ha terminado enfrentándose públicamente a las palabras que le ha dedicado el ministro Óscar Puente en la redes sociales. Medina, que lleva trabajando en el sector desde los 18 años, no entiende por qué se cuestiona su patrimonio y ha querido defenderse en televisión. Lo hizo en el programa La Mesa, que conduce Cristina Pardo en Antena 3, donde habló de sus propiedades, de la situación del alquiler y de una decisión que ha tomado recientemente.

El empresario explicaba en el programada que debido a las tensiones actuales del mercado había decidido retirar, o no poner de alquiler, tres viviendas que acababa de reformar. Asegura que lo ha hecho porque los últimos acontecimientos le han generado inseguridad y prefiere no alquilarlas por ahora. Pero lo que más ha llamado la atención de su intervención ha sido su respuesta a quienes consideran que los propietarios deben asumir una mayor responsabilidad ante la falta de vivienda.»La responsabilidad económica no la puedo asumir yo, tiene que hacerlo el Estado», afirmó.

Javier Medina se defiende de las críticas por ser propietario de 11 pisos

La intervención de Medina en Antena 3 tuvo lugar hace unos días, después de que su nombre hubiera circulado por las redes sociales. El ministro Óscar Puente también se pronunció sobre el empresario a través de X, donde hizo referencia a sus propiedades. Pero lejos de quedarse callado o de contestar a través de las redes, el empresario respondió en televisión, cuestionando que se le señale por tener once pisos cuando, según expuso, también hay representantes políticos con un patrimonio inmobiliario importante. Durante el programa mencionó las propiedades de distintos cargos públicos para defender su posición.

El empresario explicó que comenzó su actividad en el sector inmobiliario con apenas 18 años y que los inmuebles que ha adquirido estaban destinados al alquiler. También habló de los tres pisos que ha decidido retirar del mercado. Se trata de viviendas que había reformado hacía poco tiempo y que, por el momento, no piensa ofrecer a nuevos inquilinos. Según su versión, esta decisión está relacionada con la inseguridad que siente ante la situación actual con los nuevos decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno, uno de los cuáles garantiza poder alargar el contrato de alquiler más allá del primer periodo establecido.

El joven no concretó cuánto tiempo mantendrá los inmuebles fuera del alquiler ni qué hará con ellos más adelante, pero de momento prefiere tenerlos cerrados.

El debate sobre los propietarios de varias viviendas en España

El caso de Javier Medina ha coincidido con una discusión que lleva tiempo presente en España: el papel de los propietarios con varios inmuebles en un mercado donde cada vez resulta más difícil encontrar una vivienda asequible. La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, establece con carácter general la figura del gran tenedor para las personas físicas o jurídicas que poseen más de diez inmuebles urbanos de uso residencial, aunque contempla también otros supuestos en las zonas de mercado residencial tensionado.

Tener once pisos, por tanto, puede situar a un propietario dentro de esta categoría, dependiendo de las características de los inmuebles y de los requisitos legales aplicables. La cuestión sin embargo no se limita tan sólo al número de viviendas que tiene cada propietario, sino que también afecta a las condiciones del alquiler, las garantías para arrendadores e inquilinos y la capacidad de las administraciones para aumentar el parque residencial disponible.

Los precios de la vivienda siguen subiendo

Mientras continúa la discusión política, las cifras reflejan que comprar una vivienda se ha encarecido considerablemente durante el último año. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios aumentaron un 12,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026. La vivienda de segunda mano registró una subida del 12,9 %, frente al 7,4 % de la vivienda nueva. El Banco de España también ha advertido del desequilibrio que existe entre la creación de nuevos hogares y la construcción de viviendas, especialmente en las zonas donde se concentra una mayor demanda.

Aumentar la oferta residencial depende de varios factores, desde la disponibilidad de suelo hasta los plazos urbanísticos, la financiación y la capacidad del sector para construir nuevos inmuebles. En este contexto, las declaraciones de este propietario de 11 piso, han añadido otra voz al debate sobre la crisis de vivienda. El empresario considera que ha sido señalado por su patrimonio y rechaza que la solución económica de un problema que afecta al conjunto del país tenga que recaer sobre él sino que es el estado el que debe hacerse cargo. Él por ahora, ha optado por cerrar tres de sus once pisos y que seguirán fuera del mercado, según explicó en su entrevista.