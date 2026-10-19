Irene Montero ‘traiciona’ a Podemos: borra la marca del partido y el color morado en los carteles electorales

Irene Montero, líder de Podemos, ha lanzado los carteles de su campaña electoral para el 29 de noviembre con un cambio visual significativo que representa toda una traición a su partido: desaparecen el nombre y el logotipo de Podemos; además, el característico color morado deja de ser el protagonista.

Los nuevos carteles y piezas promocionales centran todo el protagonismo en el nombre de la candidata («Irene»), que pierde el apellido Montero, y en el lema «Paz, casa y trabajo». No aparece ninguna referencia visible a la formación morada. La misma línea se mantiene en la web de campaña (pazcasaytrabajo.es), donde la imagen de Montero y su nombre acompañan al eslogan, sin rastros del logo ni de la denominación del partido.

Según explica Podemos, el objetivo es «volver a poner en el centro lo básico y las cosas que hacen posible una vida digna»: el acceso a la vivienda, poder llegar a fin de mes, un trabajo digno y la defensa de la paz frente al rearme. La formación justifica así una estrategia más personalista, que apuesta por la figura de Montero por encima de la marca del partido tras un ciclo electoral complicado y el fracaso del acuerdo con el Frente Amplio.

El cambio se interpreta como un intento de pasar de largo sobre las disputas internas y la erosión de la marca del partido, poniendo el foco en la candidata.