La reflexión de Juan Ramón Jiménez, poeta español: «Lo que más indigna al charlatán ees alguien silencioso y digno»

Juan Ramón Jiménez nació en Moguer, Huelva, en 1881 y murió en Puerto Rico en 1958, dos años después de recibir el Premio Nobel de Literatura. Autor de Platero y yo, una de las obras más leídas de la literatura española, y de una poesía que buscó toda su vida la palabra exacta, la que no pudiera ser sustituida por ninguna otra, Jiménez fue también uno de los observadores más agudos de la condición humana en sus formas más cotidianas y más difíciles de nombrar. Una de sus reflexiones más certeras apunta a una dinámica que cualquiera reconoce aunque pocas veces se formula con tanta precisión: «Lo que más indigna al charlatán es alguien silencioso y digno».

Por qué el silencio indigna al que habla demasiado

El charlatán, en el sentido que usa Jiménez, no es simplemente alguien que habla mucho. Es alguien cuya relación con las palabras está desconectada de la verdad y del peso de lo que se dice. Alguien que llena el espacio con ruido, que confunde la cantidad de palabras con la solidez del argumento, que necesita la atención constante de los demás para sentir que existe y que vale.

Frente a ese perfil, la persona silenciosa y digna representa exactamente lo contrario. No habla por hablar. No necesita llenar los silencios. No busca aprobación continua ni necesita demostrar nada a nadie. Y esa autosuficiencia, esa capacidad de estar presente sin reclamar atención, resulta intolerable para quien ha construido su identidad sobre el volumen y la visibilidad.

La indignación del charlatán ante el silencio ajeno no es irracional desde su propia lógica. El silencio del otro es un espejo que no puede controlar. Le devuelve una imagen de algo que él no tiene y que, en el fondo, sabe que le falta.

El silencio como forma de dignidad

Hay una distinción importante que la frase de Jiménez captura sin necesidad de hacerla explícita: no todo silencio es digno. Hay silencios que son cobardía, que evitan el conflicto necesario o que permiten que ocurra lo que debería impedirse. Hay silencios que son indiferencia disfrazada de serenidad.

El silencio al que se refiere Jiménez es otro. Es el que nace de tener suficiente con uno mismo, de no necesitar que los demás validen constantemente lo que se piensa o lo que se es. Es el silencio de quien elige las palabras con cuidado porque sabe que las palabras tienen peso, y que decir algo simplemente para ocupar el espacio es una forma de devaluarlas.

Ese tipo de silencio es una postura, no una ausencia. Y como toda postura que implica criterio propio, genera en quienes no la comparten una incomodidad que con frecuencia se traduce en irritación.

Una observación que no ha envejecido

Lo que hace que esta reflexión de Jiménez siga resonando décadas después de haber sido escrita es que describe una dinámica humana que no tiene época. El charlatán existía en la Moguer de principios del siglo XX y existe en cualquier oficina, en cualquier grupo, en cualquier espacio público del presente. La única diferencia es que las herramientas para el charlatán se han multiplicado de forma exponencial. Las redes sociales, los grupos de mensajería, los espacios de opinión pública que no exigen ninguna credencial para opinar sobre cualquier cosa han creado un ecosistema en el que el ruido es más abundante y más fácil de producir que nunca.

Y en ese ecosistema, la persona que habla poco, que elige con cuidado cuándo y sobre qué habla, que se niega a participar en conversaciones que no llevan a ningún sitio, resulta aún más desconcertante para quien no concibe el silencio como otra cosa que una carencia.

Jiménez lo vio antes de que existiera ninguna de esas herramientas. Lo vio porque era poeta y los poetas, cuando son buenos, ven las cosas antes de que tengan nombre.