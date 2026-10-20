Llegamos al martes y, con la semana ya en marcha, serán muchos los conductores que seguro vuelven a coger el coche para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio o hacer cualquier recado. Por eso, antes de pasar por el surtidor, será bueno que compruebes cuál es el precio de la gasolina hoy 20 de octubre y dónde se encuentran las gasolineras más baratas de Madrid.

Y es que lo que cuesta llenar el depósito sigue siendo un tema que preocupa, teniendo en cuenta que los surtidores marcan bastante más que hace apenas un año, incluso con la rebaja fiscal actual de 20 céntimos el litro y que por el momento, parece que se va a mantener durante este mes y el que viene. Para comprobar bien precios, lo mejor es recurrir al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que siempre tiene datos actualizados a partir de lo que reportan las gasolineras. Unos datos que os mostramos a continuación:

Precio de la gasolina hoy 20 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estas son a continuación las gasolineras más baratas de Madrid hoy 20 de octubre:

Gasolina 95

Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.568 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.569 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.569 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.569 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.569 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.579 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.579 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.579 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.589 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.599 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Gasolinera Getafe . Getafe. Avenida Arcas de Agua, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Getafe. Avenida Arcas de Agua, s/n. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.599 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.779 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.799 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.829 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.829 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.829 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . BP Guadalcanal 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Cepsa La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.829 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: 1.839 €/l .

. Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.839 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.839 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.839 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.839 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, s/n, Carrefour Los Valles. Precio: 1.844 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, s/n, Carrefour Los Valles. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.849 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. Autovía A-3, margen derecho, km 11,200. Precio: 1.849 €/l .

. Madrid. Autovía A-3, margen derecho, km 11,200. Precio: . Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.849 €/l.

Diésel

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.708 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.709 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.709 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.719 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Gasexpress . Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: 1.735 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.739 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.739 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.739 €/l.

Si deseas poder ver resultados, además de los mostrados, porque vas a coger el coche más tarde o para mañana miércoles, te recomendamos entrar en el Geoportal y hacer tu propia consulta, de modo que veas precios actualizados no sólo en forma de lista sino también de mapa, como este que ahora ves a modo de ejemplo: