ING ganó un 6,9% más hasta marzo, con 1.556 millones

ING Group obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.556 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que representa una mejora del 6,9% en comparación con el resultado contabilizado en el mismo periodo del año anterior, según informó este jueves la ‘entidad naranja’, que lanzará un nuevo plan de recompra de acciones propias de 1.000 millones de euros.

«El primer trimestre de 2026 se desarrolló en un contexto de continua incertidumbre geopolítica y macroeconómica, marcada por los riesgos para la seguridad energética en Oriente Medio y sus efectos directos e indirectos en las economías en las que operamos», declaró Steven van Rijswijk, coonsejero delegado de ING Group, para quien el «sólido desempeño» en el trimestre demuestra la resiliencia del negocio de ING.

En los primeros tres meses de 2026, la cifra de negocio del banco neerlandés se situó en 5.823 millones de euros, un 3,3% más que un año antes, incluyendo un avance del 12% de los ingresos por intereses netos, hasta 4.055 millones, mientras que los vinculados con las comisiones aumentaron un 13%, hasta 1.236 millones.

En el trimestre, las provisiones sumaron 346 millones de euros, un incremento del 10,5% respecto de un año antes. Asimismo, los costes regulatorios contabilizados en el trimestre disminuyeron un 10,2%, hasta 324 millones.

La entidad destacó que, en un trimestre caracterizado por mayores costes regulatorios estacionales, la rentabilidad sobre el patrimonio tangible (ROTE) se situó en el 13,6%, frente al 12,3% del primer trimestre de 2025, mientras que el promedio móvil de los últimos cuatro trimestres fue del 13,9%.

Por otro lado, ING anunció este jueves el inicio de un programa de recompra de acciones mediante el cual prevé recomprar títulos ordinarios por un importe máximo total de 1.000 millones de euros con el objetivo de mantener el ratio CET1 en línea con la meta de aproximadamente el 13%.