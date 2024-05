Irse de vacaciones les cuesta más caro a los españoles. El precio de los hoteles, hostales, pensiones y servicios de alojamiento similares en España se encarecieron un 16,3% entre enero y abril en comparación con un año antes, según datos del IPC, mientras que los paquetes turísticos nacionales aumentaron un 7,4%.

Por su parte, los centros de vacaciones, campings o albergues juveniles subieron el precio de sus alojamientos un 4,7% en lo que va de año. En el cuarto mes del año, los establecimientos hoteleros fueron un 1,3% más caros y los extrahoteleros aumentaron su precio un 4,7%.

En lo que respecta a las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles también se incrementaron (12,6%) en lo que llevamos de año, superando los 24 millones. Asimismo, las pernoctaciones extrahoteleras aumentaron un 8,5% durante cuatro primeros meses del año, con 6,7 millones de noches, según los últimos datos del INE.

En cuanto a los paquetes turísticos, los nacionales bajaron su precio un 0,8% en el acumulado de 2024, al igual que los internacionales, que disminuyeron un 3,7%. A nivel interanual, los nacionales fueron un 13,4% más caros con respecto al mes de abril de 2023, en tanto que los internacionales bajaron un 4,1%.

No obstante, el precio de los hoteles no es lo único que se ha encarecido a nivel nacional. Al alza también se encuentra el grupo de la vivienda, en el que se encuadra el gas y la electricidad, que subió 2,5 puntos hasta el 4% interanual, y el de los alimentos y bebidas no alcóholicas, ya que la tasa subió cuatro décimas respecto a marzo, hasta situarse en el 4,7% por la subida de frutas, legumbres y hortalizas, frente a la bajada en el mismo mes de 2023.