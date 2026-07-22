El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este miércoles con tendencia bajista, lo que llevaba al selectivo madrileño a ceder un 0,5% hasta los 19.282,50 puntos.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, el selectivo madrileño reducía sus pérdidas al 0,19% y volvía a los 19.300 puntos, llegando a alcanzar los 19.344,2 enteros.

A los pocos minutos del comienzo de la negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 eran protagonizados por Naturgy, con una subida del 0,8% y Bankinter, con un alza del 0,7%.

Farolillos ‘rojos’ del Ibex

En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a Iberdrola (-2%), Arcelormittal (-1,5%) y Acerinox (-1,2%).

La sesión estará marcada por la publicación de resultados empresariales y de las tensiones en Oriente Próximo, que han llevado al alza los precios del petróleo y a superar los 93 dólares.

La cotización del barril de Brent se mantenía este miércoles por encima de los 93 dólares, su mayor coste desde el pasado 11 de junio, tras subir un 2,3%, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) se situaba por encima de los 86,3 dólares después de alzarse también un 2,3%.

Iberdrola, Naturgy y Santander

En España, en el plano empresarial, en plena ola de resultados, Iberdrola ha informado que obtuvo un beneficio neto de 4.336,4 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 21,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la plusvalía neta de 953,3 millones de euros de la venta de su negocio en México a Cox.

De su lado, Naturgy ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 1.215 millones en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior, y mejoró sus previsiones para 2026, apuntando así a unas ganancias récord de más de 2.100 millones de euros en el ejercicio.

Enagás ha señalado que obtuvo un beneficio neto de 126,9 millones en el primer semestre del año, lo que representa un 27,9% menos que los 176 millones de euros del mismo periodo de 2025, en el que incluía las plusvalías de las ventas de Soto la Marina y la actualización del valor razonable por Gasoducto Sur Peruano (GSP).

En el sector financiero, Banco Santander ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 7.328 millones en el conjunto de los seis primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 14,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, las 91 millones de acciones de Amper resultantes del ‘contrasplit’se entregarán a los accionistas este miércoles tras haber sido admitidas a cotización este pasado lunes en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).

Resto de bolsas y divisas

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres y el parisino CAC 40 abrían en tablas, mientras que el Dax de Fráncfort crecía un 0,1%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,643%.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1414 dólares.