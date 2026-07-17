El Ibex 35 arranca la jornada en rojo y borra el nivel de los 19.200 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una caída del 0,72%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder los 19.200 puntos y situarse en los 19.165,8 enteros hacia las 9.00 horas.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Redeia (+0,7%) y Naturgy (+0,6%), mientras que los descensos más pronunciados los registraban Arcelormittal (-3%) y Acciona (-1,9%).

La jornada estará marcada por los precios del petróleo y la presentación de resultados de las compañías más importantes a nivel global.

El crudo se enquista en los 85 dólares

En este contexto, el coste del crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 84,5 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras subir un 0,3%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 79 dólares después de avanzar un 0,7%.

En España, el operador de restauración Areas ha informado que ha alcanzado un acuerdo para adquirir la división de concesiones (TRGC) de The Restaurant Group Ltd en el Reino Unido, lo que supone gestionar 38 restaurantes de aeropuertos en el Reino Unido y su entrada en el país.

Resto de bolsas y divisas

Las principales Bolsas europeas abrían la última sesión de la semana con signo negativo, con pérdidas del 0,4% para Francfort y del 0,6% para París, mientras que Milán caía un 0,9% y Londres se mantenía en tablas.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,145 ‘billetes verdes’, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,591%.