El Ibex teme que Sánchez conceda a los independentistas un referéndum vinculante en Cataluña y País Vasco

Las empresas del Ibex 35 están muy preocupadas con los resultados electorales; no por su impacto en la economía, que el mercado no espera que sea significativo, sino por las cesiones que Pedro Sánchez puede hacer a los partidos independentistas para que apoyen su investidura. El temor es que les conceda un referéndum vinculante de independencia, y no sólo en Cataluña, sino también en el País Vasco. Algo cuyas consecuencias serían catastróficas para la economía española.

«Los independentistas nunca han tenido tanta fuerza en la Historia. Aunque hayan perdido votos, son más decisivos que nunca. Y no pueden dejar pasar esta oportunidad para pedir la luna. La cuestión es si Sánchez está dispuesto a concedérsela», explica un alto cargo de una importante empresa del índice.

¿Qué es la luna? Desde otra gran compañía aseguran que Puigdemont no se va a conformar con el indulto, como el resto de cabecillas del intento de golpe independentista de 2017. «Sabe que es decisivo y va a exigir un referéndum. Y si Junts demanda un referéndum, Esquerra también tiene que pedirlo. Y si Esquerra lo pide, Bildu tiene que hacer lo propio en el País Vasco», sostiene esta fuente.

En algunos medios se ha especulado con que Sánchez puede disfrazar el referéndum como «consulta consultiva» o «consulta no vinculante». Pero desde estas compañías no creen que eso sea aceptable por los independentistas. «Tienen que lanzar el órdago porque no saben si tendrán otra oportunidad como ésta. No van a conformarse con una consulta no vinculante, van a exigir que sea vinculante para el Estado».

ERC incluyó el referéndum en su programa electoral e incluso planteó en campaña hacerlo el mismo día que otro similar en el País Vasco promovido por Bildu. Una posibilidad no tan impensable a la luz de la deriva del Tribunal Constitucional desde la llegada a su presidencia de Cándido Conde-Pumpido.

Por tanto, la clave es si Sánchez está dispuesto a conceder ese referéndum vinculante: «Ésa es la gran pregunta que hay ahora encima de la mesa», señalan desde la primera empresa citada.

Consecuencias desastrosas

Si el presidente del Gobierno en funciones llegara a hacer esa cesión para poder seguir en La Moncloa, las grandes compañías españolas creen que sería catastrófico para la estructura económica del país y para la de esas dos comunidades autónomas. Basta recordar la fuga de más de 7.000 empresas de Cataluña tras la declaración ilegal de independencia, encabezadas por los dos grandes bancos catalanes: Sabadell, que trasladó su sede a Alicante, y CaixaBank, que se la llevó a Valencia. Ambos no podían permitirse el riesgo de quedarse fuera de la zona euro y, en consecuencia, de desconectarse de la financiación del BCE.

Si, además, el referéndum se extiende al País Vasco, pondría en una situación similar a otros gigantes con sede en esa comunidad, como BBVA, Iberdrola, Siemens Gamesa, Gestamp o Cie Automotive. Cabe recordar que el País Vasco tiene uno de los mayores tejidos industriales de España y que supone en torno al 6% del PIB nacional (es la quinta comunidad por tamaño de su economía y la segunda por renta per cápita).

En cuanto a Cataluña, representa el 19% de la economía española (es la segunda comunidad sólo por detrás de Madrid y la cuarta por renta per cápita). Paradójicamente, el PNV pretende impulsar el País Vasco como sede de empresas para ocupar el hueco dejado por Cataluña con el procés -el llamado proyecto Euskadi S.A.-, como informó en su día OKDIARIO, si bien ahora el partido nacionalista ha perdido la hegemonía en las elecciones generales en favor de Bildu.